Liga očima fanoušků: ostuda Sparty, nešika bojovník i klokani na padáka

Fotbalová FORTUNA:LIGA se po zimní pauze znovu rozjela. A hned první jarní kolo přineslo překvapivé výsledky v zápasech Slavie a Sparty. Aspiranti na titul ztratili. Červenobílí padli s Karvinou a skončila tak jejich domácí neporazitelnost, která trvala 59. zápasů. Letenští hráli bez branek v Českých Budějovicích. Podívejte se, jak uplynulé kolo zhodnotili fanoušci.

SLAVIA PRAHA Na odchody co půl roku si zvykněme Slávisté ukončili nejdelší zimní přípravu, kdy soustředění v Portugalsku zvládli bez přerušení. Bohužel také bez přípravných zápasů. Jediným utkáním byla generálka s Baníkem Ostrava, kde sešívaní jednoznačně zvítězili. To dalo slávistickým fanouškům po odchodech Stancia a Kuchty velkou naději. Nicméně první ostrý zápas s posledním celkem tabulky, Karvinou, jsme prohráli. Je samozřejmě na místě rozčarování. Hluché bušení sešívaných do obrany hostů bylo bolestivé. Samozřejmě ihned se začaly ozývat hlasy, že nám oba odchozí hráči budou chybět. Je to logické, ale už bychom si mohli zvyknout, že ti nejlepší ze Slavie odchází prakticky každý půlrok. Je potřeba se oklepat a zabrat ihned v MOL Cupu proti Spartě. Ta proti Budějovicím předvedla ještě horší výkon než Slavia. Fanoušky může těšit alespoň blížící se uvolňování proticovidových opatření. Tak snad se brzy dočkáme plných tribun. Všichni víme, že na prázdný Eden je smutný pohled... DAVID OCETNÍK. 43 let, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Karviná 0:1. Po 59 duelech ligová prohra doma! První letošní triumf hostů

SPARTA PRAHA Ostudný výkon nehodný Sparty Po (pro nás) lahůdkovém předkrmu Slavie s Karvinou jsem se chystal na ještě lepší hlavní chod. S Budějkami bez dvou opor to přece nemůže být problém. Chyba lávky! Byly nejen rovnocenným soupeřem, ale ve druhém poločasu i mnohem lepší! Kdyby platilo každému podle zásluh, museli bychom odjet s prohrou. Nemůže být omluvou 9 hráčů mimo, takže vlevo v obraně byl Polidar, jehož výkony jsou obrovským zklamáním. Sáček dtto. A Bořek, který prý v přípravě pracoval jako nikdy? K hodnocení celkového výkonu bych klidně mohl zmáčknout Ctrl+V: pomalá rozehrávka do stran, alibistické přihrávky dozadu. Co jste kluci v Marbelle trénovali?! Pane trenére, proč jsme kupovali rychlonožky Peška a Haraslína, když nedostanou kloudnou přihrávku do běhu? Jediný tvůrčí rozehrávač – stoper! Že Panák může přihrát pouze obsazenému hráči? Že si Hložek musel vypracovat dvě šance sám? Na adepta na titul žalostně málo. Je s podivem, s jakým klidem hráči i trenér konstatují, že výkon byl špatný. Pokud to i vedení přijme, je něco špatně v táboře letenském. Miloš Kolář. 70 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:0. Hosté nevyužili zaváhání Slavie, černá série trvá

VIKTORIA PLZEŇ Chorý by tam nechal duši Tak tady máme zase jaro. Dost brzy, ale to nevadí. Nám nikdo nevěří, obě pražská „S“ se kasají, jak chtějí titul. Jenže přišlo první kolo – a hned dva šoky. Slavia, ta nezničitelná, si vybrala totálně slabou chvilku a bouchla s úplně poslední Karvinou. Velkohubá Sparta se zase nezbavila prokletí Střelecký ostrov. A jakpak do toho zapadáme my? Hele, hra s Hradcem Králové byla vyrovnaná, soupeř kousal. To musím uznat. Nicméně i když jsme opravdu z té špičky naší neligy nejslabší, jak každý prohlašuje, světe div se, vyhráli jsme. Sice zase o gól, to je naše klasika, ale počítá se to. Chorý je sice takový nešika, samá ruka, samá noha, ale snaží se, nechal by na hřišti duši. A hrajeme týmově, to se mi líbí. V příštím kole se uvidí, jedeme k rudochům. Moc špatně, že tam ještě nemůžeme, jsem opět odkázán na televizi. Už se těším, až nás tam zase vláda pustí a budeme na tribuny moct. Je to fakt na palici. Čest královně Viktorce, celý covid z Čech navždy pryč! A všichni politický trafikanti s ním! KOVI. 53 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Hradec Králové 1:0. Viktoria jde do čela, rozhodl Chorý

BANÍK OSTRAVA Nováčci obstáli, Klíma je v pohodě Přes zimu se v kádru Baníku událo dost změn, což se projevilo i v sestavě prvního zápasu v Mladé Boleslavi. Kromě jiných odešel talent Sor, a zejména Brazilec Azevedo, který si zaslouží za dlouhých osm let v klubu poděkování. Baník neopustil ani při ročním působení klubu ve druhé lize. V Boleslavi jsme nastoupili se čtyřmi novými hráči v základní sestavě – a to není málo. Všichni „nováčci“ si vedli slušně, což je vzhledem k šíři kádru, a hlavně co se týče kvality příjemné zjištění. Zejména Ekpai ukázal, že to je hotový fotbalista. Ve výhru jsem doufal, ale před zápasem bych bral i bod. Domácí ukázali zejména v ofenzivě velkou kvalitu, místy jsme se dostali pod tlak, ale v náš prospěch rozhodla efektivita. Takový Jirka Klíma je jak herně, tak střelecky ve velké pohodě. Ještě aby se Lašty vrátil do brány… Vstup do jarní části sezony se povedl a je třeba to potvrdit třemi body proti Teplicím. Skláři budou nejspíš zalezlí, ale věřím, že naše útočná síla si poradí. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Mladá Boleslav - Baník 2:3. Dvě penalty, přestřelka pro hosty