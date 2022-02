Živo v útoku Slavie! Ve hře může být návrat milovaného kapitána Škody

Buď je to zpráva o tom, co by kdyby, nebo se to třeba ještě stane. A byla by to síla. Mezi Slavií a Mladou Boleslaví mohlo, nebo může dojít ještě k jedné velmi zajímavé dohodě. Předmětem jednání je návrat Milana Škody do Edenu, bývalého střelce a kapitána „sešívaných“, za něhož by vedení českého mistra poslalo druhým směrem na hostování Daniela Filu, kterého teprve před pár dny představilo jako novou posilu.