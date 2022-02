Za Honzu! Slovácko a Slavia uctí tragicky zesnulého fanouška (†26)

Bylo mu jenom 26 let, auto, v němž se vezl jako spolujezdec, dostalo na začátku roku smyk na namrzlé silnici a kvůli vážnému vnitřnímu poranění zemřel. Jana Mičku, mladého fanouška Slovácka a taky Slavie, dnes uctí pořadatelský klub umístěním velkého banneru u hrací plochy v sektoru B4. Zůstali po něm maminka Lenka, táta Pavel, přítelkyně Veronika a čtyři mladší sourozenci.

Dneska stočte hlavy od hlavní tribuny doleva, na ochozy za brankou před kurty, kde sídlí domácí vlajkonoši. V sektoru B4 si všimnete nápadné plachty, kde bude stát: „HONZA M. – JEDEN Z NÁS“. I kdybyste Jana Mičku neznali, uctěte společně se Slováckem a Slavií památku mladého muže, jenž v 26 letech přišel tragicky o život.

Jako malý hrával za Moravský Písek, později musel kvůli revmatickému onemocnění s fotbalem přestat a stal se z něj aspoň velký fanoušek Slovácka. Jednoduše proto, že to je klub z jeho rodného kraje. A k tomu jezdil i na zápasy milované Slavie. Právě tyhle kluby se v neděli utkávají ve velkém ligovém duelu.

A při něm chtějí jeho nejbližší a kamarádi Janovu památku uctít.

Toho dne se vydal ze svého bytu ve Starém Městě u Uherského Hradiště do Moravského Písku na tříkrálovou sbírku. Potom se ještě zastavil za kamarády a večer se vracel zpátky domů. Řidič, on a doprovod, jehož poprosil, jestli by si výjimečně mohl sednout dopředu na místo spolujezdce. Jinak byl zvyklý sedávat v autě vzadu.

Svědík má na jakýkoli český top i reprezentaci, říká Lička

Sotva vyjeli z Moravského Písku, Jan usnul. Za pár kilometrů na silnici u Kostelan nad Moravou se auto na namrzlé vozovce smýklo. Bohužel tak, že se zároveň srazilo s vozidlem jedoucím v protisměru. Kvůli vážnému vnitřnímu poranění Jan devátého ledna zemřel. Nejhorší ztrátu prožívá jeho maminka Lenka, táta Pavel, mladší sourozenci Katka, Matěj, Alžběta a Václav, a přítelkyně Veronika.

Spolu s jeho blízkými a Honzovými kamarády vznikla iniciativa „Za Honzu“, pod jeho jménem se pořádají sbírky pro útulky, darování krve. Během svého života v Moravském Písku založil i fotbalový turnaj s desetiletou tradicí, který se teď přejmenuje na jeho memoriál.

Jeho památku si připomene i stadion Slovácka před velkou ligovou bitvou se Slavií.