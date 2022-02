Hon na Plavšiče v derby? Daleko za hranou, Sparta by ho měla řešit

Srdjan Plavšič se ve Spartě na rozloučenou zachoval jako baba. Nenašel sílu, aby přiznal, že míří za řeku k úhlavnímu rivalovi. Jeho bývalí spoluhráči mu to nezapomněli, a to ani po půl roce. V prvním vzájemném utkání, v němž naskočil od začátku, mu to dali pocítit. Až tak, že slávista odskákal ze hřiště po jedné noze. Sparťani na něj v kabině vypsali hon a v téhle pomýlené hře lišku ulovili.

Je to chucpe. Rivalita do sportu patří, má však své hranice. Rudí je překročili. Dá se chápat agresivita, která vyplyne ze hry, z okamžité emoce. Neměli bychom však omlouvat takovou, která se zrodí s chladnou hlavou už v šatně.

Tomáš Wiesner si zpomalil, zkontroloval si Plavšičovo postavení, pak zprudka zastavil a značnou silou udeřil soupeře loktem do břicha. Bez zájmu o míč, bez zájmu o hru. Nezpochybnitelný úmysl.

Slavia - Sparta: Wiesner loktem trefil Plavšiče do břicha, zákrok se nepískal

Jakub Pešek později Plavšiče zfauloval a pak ho na zemi dorazil kolenem do zad. Nemusel. Jen využil situace.

Ladislav Krejčí mladší pak případ Plavšič dokončil. Soupeře v plném běhu přišlápl a odpadlíka od letenské víry poslal ze hřiště. Úmysl? Asi takhle: Těžko se prokazuje, ale kolikrát jste při zápase jen tak běželi, bez souboje, a přišlápli soupeři nohu?

Jsou fanoušci, kteří takové počínání schvalují. Má prý, co si zasloužil. Jsou to hloupí fanoušci, ale s tím se nic nenadělá. Byli, jsou a budou.

S hráči je to jiné. Dá a má se s nimi pracovat. Odpovědní na Spartě museli vidět, co se v Edenu dělo. Ani radost z výhry by to neměla smazat.

Třeba někdo namítne, že to celé bylo i jinak, protože sparťané z toho vyšli s jedinou kartou, žlutou pro Krejčího. To neobstojí. Rozhodčí podali mizerný výkon. Pokud by šel Tomáš Wiesner ven už ve 21. minutě za svůj nabroušený loket v Plavšičově břichu – hlavnímu Pavlu Orlovi mohl a měl napovědět od videa Pavel Franěk – zápas by vypadal jinak.

Výsledkově možná hned vzápětí, protože Slavia by v takovou chvíli měla kopat penaltu. Balon totiž v okamžiku faulu ještě patrně neopustil hřiště.

Ale to už je, v uvozovkách, detail. Podstatný a hodný odsouzení je akt pomsty, s nímž sparťané vyběhli na trávník.