Slepá ofenziva a absence levého beka. Trable Slavie. Dojde na fantasmagorii?

Hráči Slovácka slaví postup do semifinále poháru • ČTK/Peřina Luděk

Je bez levého beka, jestli tedy na hřiště z voleje nenahrne úplně čerstvou posilu z Mladé Boleslavi Davida Juráska. Oscar Dorley kroutí poslední zápas ze svého trestu, Srdjan Plavšič má po faulu Ladislava Krejčího II z derby silně pohmožděný kotník. A do toho velké problémy v ofenzivě. Slavia hraje na Slovácku strašně těžký zápas (15.00). Jenže bez milosti musí zabrat, konkurenci už namazala minule prohrou s Karvinou.

Co by mohla být horší shoda okolností než při neschopnosti dát gól nastoupit na hřišti Slovácka, týmu, který má skoro mistrně zvládnutou obranu. A ještě se skvostnou domácí bilancí v lize – osm výher z devíti zápasů. Jediný, kdo v této sezoně dokázal na Stonkách vyhrát, je Viktoria Plzeň. Výběr Martina Svědíka dal na svém hřišti osmnáct branek a jen šest dostal.

„Bilanci mají skvělou, celkově jsou zápasy na Slovácku vždycky velmi náročné. Tým je i s trenérem dlouho pohromadě, jsou hodně pracovití, nedostávají góly, vycházejí z perfektní defenzivy. Jsou silní ve standardních situacích, dostatečně soubojoví, zkrátka komplexní tým po všech stránkách,“ sype ze sebe kouč Jindřich Trpišovský pro klubový web všechny přednosti soupeře.

A přitom ještě řeší nedokonalosti svého výběru. Před tímto utkáním jsou to zejména tyto dvě:

Absence levého beka. Od pohárového derby, kdy na kotník Srdjana Plavšiče zcela mimo souboj o míč šlápl Ladislav Krejčí II, nemá Slavia v kádru hráče přirozeně hrajícího na této pozici. Oscaru Dorleymu ještě zbývá odkroutit poslední utkání ze svého trestu a stav Jana Bořila je všem známý, jeho návrat se očekává nejdříve v horizontu příštího půl roku.

„Srdjan s největší pravděpodobností hrát nebude, zatím to tak vypadá. Kotník je hodně pohmožděný,“ přiznal Trpišovský.

Leda hodně narychlo poslat na trávník Davida Juráska, jehož teprve ve druhé polovině pracovního týdne Slavia představila jako novou posilu. Ovšem pořád se jedná, i navzdory aktuální nouzi, velká fantasmagorie. Na této pozici ale občas alternoval třeba Lukáš Masopust.

Nedokonalost číslo dvě: slepá ofenziva, téma minulého týdne znásobené neúspěchem v pohárovém derby se Spartou. Proti té totiž Slavia ani nevystřelila na bránu.

„Realitu všichni vnímáme, musíme se zlepšit ve vápnech, tam se rozhoduje, musíme se dostávat do šancí. Víme, že musíme přidat, zatím je to týmově i individuálně hodně málo,“ nezlehčuje nijak situaci kouč červenobílých.

Už minule proti Letenským ze základní sestavy vyjmul Michaela Krmenčíka, ani tentokrát se jeho nasazení od začátku nepředpokládá. Nabízí se varianta jako v derby Ivan Schranz, ta ovšem taky vyšla do prázdna, nebo Ondřej Lingr.

Posledních pět vzájemných duelů na hřišti Slovácka:

Únor 2021: Slovácko–Slavia 2:3 Březen 2020: Slovácko–Slavia 2:0 Září 2018: Slovácko–Slavia 1:3 Říjen 2017: Slovácko–Slavia 0:3 Duben 2017: Slovácko–Slavia 0:2

I tady lze ale zmínit i čerstvou posilu Daniela Filu, i v jeho případě ale platí, že ačkoli společně s Juráskem s novým týmem už trénuje, je tak rychlé nasazení málo pravděpodobné. Byť nové útočníky obvykle trenéři nasazují díky nižším taktickým nárokům o něco rychleji než obránce.

„Slavia má obrovskou kvalitu. Sice ztratili body s poslední Karvinou, ale to se stává výjimečně. Už se to nebude opakovat,“ nedělá si pro klubové stránky iluze trenér Slovácka Martin Svědík. „Udělají všechno pro to, aby nastartovali a šli za titulem. Osobně je pořád vidím jako nejsilnější mančaft ligy, velkého favorita na titul,“ myslí si.

Sám to teď „sešívaným“ ale může zkomplikovat. A vzhledem k okolnostem a zmíněným bilancím to není žádné sci-fi.

Pátý s druhým, jedni o pohárovou kvalifikaci, druzí o návrat do ligového čela.

Pravděpodobné sestavy

Slavia Praha: Mandous Bah Ousou Holeš Masopust Samek Schranz Ševčík Madsen Olayinka Lingr 1. FC Slovácko: Jurečka Holzer Havlík Petržela Levin Sadílek Kalabiška Daníček Kadlec Tomič Nguyen

