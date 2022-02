Sparta - Plzeň: naštvaný Hložek, Šulcovo trojité selhání i Chorý v ráži

Dlouho ze hry Sparty bolely oči, naopak Plzeň si v klidu hlídala vývoj utkání a šla za sladkou výhru. Divoký závěr ale změnil ráz nedělní partie, Vrbův soubor nakonec vydoloval z téměř ztraceného utkání alespoň remízu 2:2. Dohnal dvougólové manko, domácím pomohlo i obrovské selhání střídajícího Pavla Šulce, který zazdil tři jasné tutovky. Co velký šlágr FORTUNA:LIGY přinesl?

Naštvaný zachránce Hložek Spartě teče do bot, nedaří se jí, vrchní ofenzivní esa se trápí. A pak se utrhne Adam Hložek a flákne gól vedoucí k bodovému zisku, v ideálním případě k výhře. Že už jste to někdy slyšeli? Na podzim 19letý reprezentant rozsekl bitvu s Mladou Boleslaví brankou v nastaveném čase. Proti Hradci rovněž rozhodl jediným gólem. V neděli to se Západočechy sice nestačilo, ale trefa z 91. minuty dostala Letnou do euforie. V aktuální sezoně vstřelil rodák z Ivančič už pět branek, které vedly v daném okamžiku k vyrovnání zápasu či k posunutí týmu do jednogólového vedení, bez ohledu na to, jak zápas nakonec dopadl. Hložek se tak s šesti zásahy a deseti asistencemi dál drží v čele bodování FORTUNA:LIGY. Radost z vydřené plichty však rozhodně neměl. „Hráli jsme hrozně,“ soukal ze sebe. „Bod nám dává pořád nějakou naději… Ale upřímně, po tom výkonu jsme si zasloužili spíš prohrát.“ Sparta - Plzeň: Hložek zachraňuje Letenské a z rohu srovnává na 2:2!

Nezvládnuté standardky Na co si dát před soubojem s Plzní pozor? Jako první při výšce forvardů Tomáše Chorého a Jeana-Davida Beauguela přijdou na jazyk standardní situace. O to víc, když Viktoria po jedné minulé kolo udeřila a získala tři body proti Hradci. „Samozřejmě, že jsme na to hráče upozorňovali, že má Plzně v tomto směru dva tři klíčové hráče. Někteří to ale neuhlídali,“ láteřil trenér Pavel Vrba. Za kratší konec v osobních soubojích tahal především Ondřej Čelůstka. Dvakrát strážil Tomáše Chorého a dvakrát skončil balon ve sparťanské brance. „Bránění nám nešlo. Chorý je silný, dokáže využít svou výšku i váhu.“ Štvala jej především situace, před druhou brankou. „Ta standardka vůbec neměla být. Soupeři jsme jí darovali sami, úplně nesmyslně,“ dodal kouč Letenských. Sparta - Plzeň: Další roh, další gól! Chorého hlavičku docpal do sítě Hejda, 0:2

Šulcovo trojité selhání Kolik má v sobě talentu, ale kolik toho dokáže zahodit… Střídající plzeňský záložník mohl v závěru pojistit tři body. Během jedné minuty se třikrát dostal do naprosto vyložené šance – poprvé po přesné Buchově šajtli ho vychytal pozorný Holec. V další akci by ale od spoluhráčů zasloužil snad utrhnout hlavu. Kalvach parádně vybojoval balon, vyslal Šulce do sóla. Ten mohl udeřut, jenže raději v jasné pozici hledal zpátky Kalvacha, u nějž už byl sarťanský obránce. V následném závaru se k Šulcovi balon u malého vápna Sparty dostal znovu, ale mladý záložník z třetí jasné pozice ani netrefil branku. „Obrovská chyba, mohlo být rozhodnuto,“ litoval plzeňský kouč Bílek. Sparta - Plzeň: NEUVĚŘITELNÝ Holcův zákrok proti Šulcově tutovce Sparta - Plzeň: Šulc s dalšími dvěma obřími šancemi během pár vteřin, ale obě spálil

Chorý zastínil Beauguela Do šlágru na Letné vlétl plný chuti a elánu. Ve sprintu napadal, vyhrával souboje, vyvaroval se větších excesů, které by zaváněly karetními tresty. Ve 20. minutě precizní hlavičkou otevřel skóre, klíčovou roli sehrál i u druhé plzeňské branky, když se jeho vyhraná hlavička odrazila přes Mosqueru a Hejdu znovu do letenské sítě. Chorý navázal na trefu z úvodního kola jara s Hradcem. Dvakrát po sobě se trefil za Plzeň v lize naposledy před čtyřmi lety - v prosinci 2018 proti Sigmě, následně proti Zlínu a pak přidal ještě branku v Lize mistrů proti AS Řím, která tehdy znamenala pro Plzeň postup do jarní fáze Evropské ligy. Sparta - Plzeň: Chorý zpražil Letnou, předskočil Čelůstku i Holce, 0:1!