Levý: Spartě chybí kreativní záložník, ideální stopeři spolu nehrají

Co jste říkal na změny ve sparťanské sestavě oproti derby?

„Byl to jiný zápas. Slavia byla zranitelná v defenzivě, což nebyl příklad Plzně. Nejvíc na hřišti chyběl mladý Krejčí. Scházela jeho agresivita, vůle po vítězství a tah na branku. Že se vrátil Hancko, bylo logické, a jestli mě něco překvapilo, tak Minčev na hrotu.“

Před výkopem se různě rozebírala sparťanská ofenziva a plzeňská defenziva. Nečekal jste od Pražanů v tomto směru víc?

„Už delší dobu říkám, že uprostřed sparťanské zálohy chybí větší rychlost, schopnost uspět jeden na jednoho a větší kreativita. Když pokryjete křídla, což se Plzni povedlo, nemá Sparta čím soupeře zaskočit. Sedmdesát minut to bylo jednoznačné utkání.“

Než přišli do hry Adam Karabec a poté Bořek Dočkal. Neměli hrát od začátku, aby byla záloha kreativnější? Michal Sáček s Davidem Pavelkou poslali Adamu Hložkovi za celý zápas jen čtyři přihrávky...

„Po vystřídání se Sparta zvedla, ale budu se jen opakovat – na této pozici mi tam chybí top hráč. Karabec je velmi talentovaný, ale začít se na něj spoléhat ve velkých zápasech mi přijde předčasné. Spíš bych viděl hotového hráče a za ním Karabce, který by postupně dostával čím dál větší prostor.“

Na druhou stranu – jak se je naučí hrát, když pod Pavlem Vrbou spíš paběrkuje?

„Souhlasím, že nemá vytíženost, aby mohl absolvovat několik zápasů po sobě a třeba i v základní sestavě.“

V útoku dostal přednost brejkový typ Martin Minčev oproti Tomáši Čvančarovi. Na první pohled to působilo zvláštně. Viděl jste v tom záměr?

„Bylo to pro mě překvapení. Minčev je hráč, který potřebuje prostor a hrát do otevřené obrany. Tam je velice platný. Vůbec bych ho nezatracoval, ale proti disciplinované defenzivě Plzně to měl ohromně složité. Také se vůbec neprosadil. Čvančara byl cítit daleko víc.“

Téma je i složení stoperské dvojice. Sparta v zimě ladila duo Panák, Hancko, ale na jaře spolu ani jednou nenastoupili. Pramení z toho, že v Českých Budějovicích či proti Plzni chyběla lepší výstavba hry?

„Vidím v tom absenci levého beka. Alternoval tam Polidar či mladý Suchomel, ale to nejsou hráči, kteří by mohli opakovaně hrát základ. Asi i proto se trenér Vrba rozhodl pro jistotu v podobě Hancka. Jinak v podstatě souhlasím – Panák s Hanckem jsou pro mě nejlepší možnou variantou do středu obrany.“

Upřednostnil byste jistotu před lepší kreativitou?

„Když vidím výkony Ondry Čelůstky, které nejsou vůbec přesvědčivé, asi bych se nad tím zamyslel, ale Pavel Vrba se rozhodl jinak. Nechtěl jít s mladým Suchomelem do rizika a posílit kraj Hanckem.“

