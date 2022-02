Další kroky v Dynamu: Horejš dostal na výběr, Sivoka střídá veterán

V lize hraje o postup do elitní šestky a v jarním prologu obral o body Spartu, přesto je pozice budějovického trenéra Davida Horejše krajně nejistá. Od majitele a předsedy představenstva Dynama Vladimíra Koubka podle informací deníku Sport dostal už v pondělí na výběr ze dvou možností. Odejít hned, nebo až po sezoně, kdy mu končí smlouva.

Zatím to vypadá na druhou variantu, Horejš připravuje tým na sobotní ligovou partii s druhou Plzní. „Trenér ještě v pondělí mluvil o odchodu, ale v úterý řekl v kabině, že pokračuje,“ shodují se dva na sobě nezávislé zdroje Sportu, které mají k Dynamu blízko.

Koubkův tlak na trenéra je součástí změn, které boss v klubu rozjel po překvapivém sobotním odchodu sportovního ředitele Tomáše Sivoka. Mimochodem, od převzetí Dynama Koubkem v klubu skončilo zatím dvanáct lidí. Horejš má být dalším na řadě – v jeho případě podle všeho nerozhodují sportovní výsledky, ale vazba na Sivoka.

Kdysi spolu hrávali, předminulou sezonu byli v rolích trenér a hráč a posledního půl roku Sivok Horejšovi šéfoval.

Pro připomenutí: Horejš trénuje Dynamo už od října 2015, u tehdy druholigového týmu povýšil coby asistent Františka Cipra. Před třemi lety vrátil černobílý klub do ligy a neměl problémy se záchranou. Tuhle sezonu mají Budějovice rozehranou báječně, ovšem je otázkou, co s týmem udělají poslední turbulentní dny.

Klub to do uzávěrky této strany nepotvrdil, ale agendu sportovního ředitele má převzít nynější generální sekretář Milan Čadek (65). Od protřelého funkcionáře se po letním nástupu do funkce učil i sám Sivok, mluvil o tom v listopadovém rozhovoru pro Sport: „Během dlouhé praxe si vybudoval spoustu kontaktů.“

Teď se Čadkovi budou znovu hodit.