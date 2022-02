Spartu dál trápí nekvalitní hřiště. Klub slibuje rekonstrukci za miliony

Do očí to praštilo už během ligového utkání s Viktorií (2:2). Kvalita trávníku na Letné, která měla k ideálu pořádně daleko. Ve čtvrtek večer proti Partizanu (0:1) to nebylo o moc lepší. Spíš naopak. Hráči podkluzovali, balon jim odskakoval, vázla kombinace. Sparta tak opět musí řešit stav své hrací plochy. A zdá se, že je připravena ho vyřešit komplexně. „V létě uděláme velkou rekonstrukci,“ ubezpečuje ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík. Výše investice by měla přesahovat deset milionů korun.