Coufal o Letné: Jak bramborové pole. Poborský si nestěžoval

V kvalifikační derniéře proti Estonsku (2:0) nastoupil s kapitánskou páskou na rukávu, byl to důkaz jeho důležitosti pro tým. Top výkon, na který jsou od něho všichni zvyklí, nicméně Vladimír Coufal nepodal. Po utkání však kritiku na sebe ani své spoluhráče nemířil, naopak jí zahrnul hřiště na Letné, po němž čeští hráči nápadně často klouzali. „Tohle hřiště je jak velká kluzačka. Když se po tom projedete v botách, na podrážkách vám zbude jílové bláto, jako byste se prošel na bramborovém poli,“ prohlásil v pozápasovém rozhovoru pro ČT. Poté, co nedávno otevřeně promluvil o tom, jak si hodlal vytrucovat odchod ze Slavie, na sebe připoutal znovu pozornost.

Coufal se o stavu hřiště rozpovídal ve chvíli, kdy byl reportérem dotázán na to, zda nevázla výstavba hry a celková součinnost národního týmu. Ten se totiž tuhou estonskou obranou prokousával jen hodně těžko. „Jo, souhlasím. My jsme chtěli,“ přitakal s klidným výrazem v tváři bek West Hamu. „Ale zkuste se po tom hřišti projít. Je to trošku nadlidský úkol na tomhle hrát kombinační fotbal a vůbec změnit směr,“ pokračoval.

Podle Coufala může stát terén i za častými zdravotními trably letenských fotbalistů. Jako na potvoru musel z utkání odstoupit jeden z nich, Jakub Pešek. „Nedivím se, že kluci ve Spartě mají tolik zranění, dneska Pešu zase zatáhlo ve svalu. Tohle hřiště je jak velká kluzačka. Když se po tom projedete v botách, na podrážkách vám zbude jílové bláto, jako byste se prošel na bramborovém poli,“ dodal Coufal.

Jeho slova vyvolala ohlas mezi hosty studia ČT, jimiž byli shodou okolností dva hráči, kteří na Letné působili: někdejší záložník Karel Poborský a stoper Erich Brabec. „Já nevím, já tady hrál dlouho a nestěžoval jsem si,“ pokrčil rameny někdejší sparťanský kapitán Poborský. „Asi je teď zvyklý na něco jiného,“ přemítal. „Když si vzpomenu, na čem jsme dohrávali minulou sezonu na Bohemce, nevím, co by řekl na to,“ připojil se Brabec, nynější asistent „klokanů“. „Jestli tohle je bramborový hřiště... Na Spartě byl vždycky tvrdý podklad, nahoře to bylo měkké, že to klouzalo. Určitě je složité zvolit správné obutí. Nicméně myslím, že hřiště na Spartě patří k těm lepším,“ doplnil.

Poborský i Brabec se shodli na tom, že na Coufalovi bylo znát, že ve West Hamu vypadl ze základní sestavy a i kvůli prodělaným zdravotním problémům musí bojovat o místo. „Přál bych mu, aby zase začal hrát, je vidět, že z tohoto trochu vypadl, že je trochu nervózní. Toho Coufala automaticky nahoru přes hráče a hodně centrů jsem neviděl. Možná to bylo tím polem,“ pronesl Poborský s narážkou na Coufalův výrok. „Na Cufovi je znát, že nehraje pravidelně, od nějaké 75. minuty bylo vidět, že toho má plné zuby, návraty do defenzivy už nebyly takové,“ vypozoroval Brabec.

Ani jeden však Coufalovi příkrost hodnocení letenského hřiště nezazlívali, jak by se mohlo zprvu zdát. „Nevím, zvláštní hodnocení,“ prohlásil nejdříve Poborský, ale pak projevil větší pochopení. „Je to jeho názor, zase bych ho za to nekritizoval. Je dobře, že je otevřený, upřímný. Hřiště v Anglii jsou kulečníky, to je pravda, na druhou stranu vyrostl tady, dělat z toho takovou vědu je asi zbytečný. Je to jeho názor, ale proč ho neříct. Zase to vzbudí nějaké emoce a o tom fotbal je,“ dodal smířlivě. „Má na to plné právo, nemůžeme mít stejný názor na všechno,“ uzavřel Brabec.