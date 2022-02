Buchova euforie: Gól hlavou naposledy v přípravce. Díky fanouškům

Čtvrt hodiny před koncem vyvolal obrovskou euforii, která shodila z hráčů plzeňské Viktorie velké břímě náročného zápasu. PAVEL BUCHA (23) zařídil týmu důležité tři body. Drobný záložník si ani nevšiml, že balon se po jeho hlavičce odrazil do sítě o tyčku. „Zapadlo to tam nejlépe, jak se dalo,“ neskrýval radost.

Dynamo udělalo ve vyrovnaném zápase jednu výraznou chybu a Západočeši okamžitě trestali. Jhon Mosquera po rychlém kontru našel volného Pavla Buchu a ten hlavou proměnil. „Je to důležitá výhra,“ začal záložník Viktorie pozápasové hodnocení.

Dal jste vůbec někdy gól hlavou?

„To si nevzpomenu, kdy jsem se trefil hlavou, možná někdy v přípravce.“

Měl jste radost, že to zapadlo do sítě o tyčku?

„To jste mě zaskočil, ani nevím, že to šlo o tyčku. Musím se na gól znovu podívat, těžko si to teď vybavuju. Zmocnila se mě hned euforie, jak jsem viděl míč v síti. Pro mě to byla celkem těžká situace, nakonec šťastná. Balon byl ve vzduchu, snažil jsem se co nejlépe udeřit, aby to šlo na bránu. Takhle to tam zapadlo asi nejlépe, jak se dalo.“

Proč se vám nedařilo v prvním poločase?

„Po první půli jsme si řekli, že určitě chceme být lepší ve sbírání druhých míčů a hrát dynamičtěji. Šlo hlavně o druhé balony uprostřed hřiště, tam létalo dost vysokých míčů. Jde hlavně o druhý souboj, sebrat balon a pak hrát, to se nám moc nedařilo. Dynamo v tom bylo lepší, pak jsme to po přestávce zlepšili i my.“

Pomohl vám v záloze posun Jana Sýkory na podhrot?

„Asi pomohlo, když jsme dali gól a vyhráli. Ale nemyslím si, že by spolupráce s Čermusem (Alešem Čermákem) nějak vázla.“

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 0:1. Důležitou výhru Viktorie vystřelil Bucha

Čím to, že často vyhráváte nejtěsnějším rozdílem?

„Je to tak, jsem rád, že takové těžké zápasy zvládáme. Kór taková těsná vítězství. Toho si hodně vážíme, že to skončí o gól, přestože utkání není úplně celé v naší režii. Mám radost, že tým drží takhle pospolu a věří až do konce. Pak se nám to vždycky vrátí.“

Těší vás, že se na tribuny ve větším počtu vrátili diváci?

„Jsem rád, že se to postupně rozvolňuje, snad budou co nejdřív plné stadiony. Nadchlo mě, že do Budějovic přijelo hodně plzeňských fanoušků. Moc jim za celý tým děkuji, že si na nás v sobotu večer udělali čas. Byli slyšet a mají zásluhu na výhře. Budu rád, když ve velkém počtu přijdou i za týden doma na Pardubice.“