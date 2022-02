Sparta v Jablonci hrát nebude, hřiště pod sněhem. Rozhodl rozum, říká Rada

V Jablonci sněžilo a pršelo už během týdne, další nadílka navíc přibyla i v noci na neděli. „Během noci a nedělního rána napadlo mezi 15 a 20 centimetry sněhu. Vytápění sice běží naplno již delší dobu, ale vlivem tajícího sněhu je hrací plocha téměř celá pod vodou. S ohledem na zdraví hráčů nelze utkání odehrát v řádném termínu,“ popisuje ranní události tiskový mluvčí klubu Martin Bergman.

Ligová fotbalová asociace o odložení utkání rozhodla poté, co rozhodčí zkontrolovali hrací plochu.

Aktuální video z nedělního rána zveřejnil na Instagramu záložník domácích Tomáš Malínský. A záběry hřiště skutečně nenasvědčovaly tomu, že by se na něm za pár hodin měl hrát ligový zápas.

„Mrzí nás to, měli jsme nějaký rytmus. Myslím si, že rozhodl rozum. To, co se tady událo od rána, nikdo z nás nečekal. Hřiště by bylo totálně zničené a nepomohlo by to ani jednomu týmu. To, co všichni říkají, že to nevyhovuje Spartě, tak my taky chceme hrát na dobrém terénu, hráči jsou v tomhle stejní. Počasí je tady teď momentálně hodně špatné, v průběhu dne má ještě hodně pršet,“ podotkl trenér Jablonce Petr Rada.

O novém termínu se rozhodne v příštích dnech, záleží i na programu Sparty v evropských pohárech.