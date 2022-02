Zlomený Vrba: Šance si nevytváříme, nemáme střely. Jsem z toho nešťastný

Jaké byly hlavní příčiny toho, že jste utkání nezvládli herně ani výsledkově?

„Máte pravdu, že jsme určitě neuhráli výsledek, jaký bychom si představovali, Vstup do zápasu byl ještě dobrý, měli jsme tam dvě tři zajímavé šance, které jsme neproměnili. Pak se to změnilo v boj, nevytvářeli jsme si příležitosti, neměli střely. V útočné fázi jsme nebyli tak aktivní, jak bychom si představili.“

Čím to je? Slabá ofenziva vás provází celé jaro, v první polovině sezony jste při tom se střílením gólů problémy neměli.

„Souhlasím, na podzim jsme v ofenzivě byli výrazně lepší, měli jsme víc střel, teď se do šancí nedostáváme. Proč to tak je, to doopravdy nevím. Samozřejmě nechceme měnit způsob hry, chceme být v útočné fázi aktivní, nedaří se nám ale ani to, že bychom se prosazovali individuálně. Jsem z toho nešťastný, zklamaný.“

Jak jste viděl situaci před inkasovaným gólem?

„Měli jsme míč pod kontrolou, špatnou rozehrávkou jsme ale dovolili soupeři, aby šel do brejkové situace. Využil toho, šel do kolmé přihrávky a poradil si s naším rozestavením. Rozehrál to rychle a přesně, chyba nastala při zakládání útoku, že jsme balon ztratili.“

Do jaké míry vás ve hře limituje těžký terén?

„Těžko se můžeme vymlouvat na terén, byl pro oba mančafty stejný. Mohl by být lepší, ale to naše hra taky. Bavme se o tom, co jsme předvedli. Trávník se tu několikrát měnil, ale je to furt dokola. To je dotaz na někoho jiného.“

Nenutí vás stav hřiště, abyste se odklonili od kombinačního fotbalu spíše k jednoduchým nákopům?

„Mám rád spíš kombinační fotbal, asi v některých fázích je ale lepší to zjednodušit a hrát přímočařeji. Ale jsou tu typologicky hráči na jiný fotbal, ne na nakopávaní. Těžko můžeme chtít po našich křídlech, aby chodili do soubojů.“

Do konce přestupového období chybí ještě pár dní. Budete chtít kádr posílit nebo si stojíte za tím, že je dostatečně kvalitní?

„Nebudu to měnit, spíš nás mrzí, že máme zraněné hráče, kteří se dávají pomalu do kupy. Chyběl nám strašně Láďa Krejčí mladší, který je pro nás do ofenzivy klíčový hráč. Nemáme nikoho vyhlédnutého, že bychom chtěli za každou cenu udělat posilu.“

Zaplněná marodka je dlouhodobou bolestí Sparty. V klubu jste už rok, přišel jste na to, proč vás zranění neustále pronásledují?

„Nerozumím tomu, proč jsme pořád tak zranění, proč máme takové problémy. Nedokážu na to odpovědět. Zabezpečení je tu na velmi vysoké úrovni. Připadá mi, že o tom někdy až moc přemýšlíme. Je to možná i o hlavě hráčů, zda je to tak vážné, že nemohou nastoupit. U Hancka to ještě dva dny před zápasem vypadalo, že asi nenastoupí, ale pak se rozhodl, že chce hrát.“