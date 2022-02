Kolář v brance Slavie. Bez helmy: Jsem rád, že návrat proběhl s nulou

Nebyla to nula gratis, k té došel i díky tomu, že v dobré pozici vychytal útočníka Davida Puškáče. Zápas bez inkasovaného gólu zažil Ondřej Kolář od konce loňského srpna, soutěžní utkání chytal po bezmála čtyřech měsících. Nastoupil bez helmy, kterou do zápasu odložil poprvé od nepříjemného zranění z květnového duelu Evropské ligy proti Rangers.

Jak se po takové pauze cítíte?

„Je to opět neuvěřitelný pocit. Dlouho jsem na návrat čekal a těšil jsem se. Přišel teď proti Bohemce a jsem rád, že jsme zvítězili a udrželi u toho nulu vzadu. Jsem nesmírně rád jak za to, že jsem dostal šanci, tak i za to, že jsme zápas zvládli.“

Na začátku druhé půle jste musel předvést skvělý zákrok proti nejlepšímu střelci Bohemians Davidu Puškáčovi. Jak těžký to byl zákrok?

„Viděl jsem, jak letí ze strany centr na zadní tyč a odhadoval, že Alex Bah na něj už asi nedosáhne. Snažil jsem se co možná nejrychleji přesunout k tyči a doufal jsem, že mě míč zasáhne, což se stalo. Musím říct, že při mně stál určitě i kus štěstí. Jsem velmi rád, že ten návrat na hřiště proběhl s nulou.“

Také jste se ve druhé půli dostal do souboje, po kterém jste zůstal chvíli na zemi. Co se stalo?

„Já si zařval na centr, který jsem chytil. Při výskoku mi hráč hostí podrazil nohy a já špatně dopadl. Vyrazil jsem si dech, což bylo nepříjemné. Naštěstí jsem ale dopadl na bok, a ne na hlavu.“

SESTŘIH: Slavia - Bohemians 1:0. Sešívaní se vrací do čela, derby rozhodl Olayinka

Na soustřední v Algarve jste říkal, že jste zápasovou pauzu uvítal, že jste mohl dotrénovat, co je potřeba. Pomohlo to tedy?

„Není to ještě optimální, jsem ale rád, že jsem mohl pořádně trénovat a dát se dohromady. Sami trenéři ještě říkají, že musím makat ještě dál. Já se budu snažit na tom zapracovat. Snažili jsme se s trenéry najít správný čas, kdy mě dát do brány. Domluvili jsme se takhle s Radkem Černým a Štěpánem Kolářem a jsem rád, že to takhle vyšlo. Zvítězili jsme, neinkasovali jsme.“

Potěšilo vás i to, jak vás vytleskali při nástupu fanoušci?

„Na fanoušky jsem se moc těšil a jsem rád, že mě takhle uvítali v bráně. Cítil jsem se díky nim moc dobře, opadla ze mě počáteční nervozita a za to jim děkuji.“

Je výhra o to cennější, že jste se o ni mohli podělit opět po čase právě s fanoušky?

„Jednoznačně. O to víc jsem se na zápas těšil. Už předem jsem věděl, že budou moct fanoušci dorazit, a tak jsem to vyhlížel. Užili jsme si derby, navíc to proběhlo na skvělém trávníku. Chtěl bych při téhle příležitosti pochválit trávníkáře. Hřiště mělo špičkovou kvalitu, dalo se hrát dobře kombinačně. Vyšlo nám to se vším všudy.“

Poslední nula Ondřeje Koláře 22. srpna 2021, Slavia-Baník 4:0 Poslední zápas Ondřeje Koláře 24. října 2021, Dynamo ČB-Slavia 2:2 Ondřej Kolář v sezoně 13 soutěžních zápasů/4 nuly

Slavia - Bohemians: Köstlův slabý pokus z první zpoza vápna si Kolář pohlídal