Klasika z Vršovic: Klobouk před legendou, návrat i probuzený kapitán

Možná, že vršovické derby nebyla taková extra zábava, přinesl ale několik zajímavých milníků. Tak třeba návrat slávisty Ondřeje Koláře do brány, hned s nulou, „bohemácký“ rekord Josefa Jindřiška, nebo zlepšení formy Petera Olayinky. Co ukázala „pouliční“ klasika Slavia-Bohemians?

Slavia - Bohemians: Traoré napotřetí dorazil míč do sítě, ale Fila byl v ofsajdu

S nulou Poslední soutěžní zápas za Slavii chytal Ondřej Kolář před bezmála čtyřmi měsíci, na konci října 2021 v Českých Budějovicích při remíze 2:2. Poslední nulu si připsal na konci srpna proti Baníku. Teď si na obojí mohl rozpomenout díky vršovickému derby proti Bohemians. Zvládl to i bez ochrany hlavy, chytil velkou šanci Davidu Puškáčovi.

Těžký Olayinkův boj

Na konci prosince se mu splnil sen, zjistil, že byl povolán do národního týmu Nigérie na africký šampionát. Jenže s tím se logicky pojilo složitější zapojování do slávistického procesu. K němu došlo ještě před startem jarní části, ovšem bez úlevy, volna, a tak se Peter Olayinka zpočátku docela trápil. V nešťastném utkání s Karvinou nedal jako střídající hráč penaltu, v Istanbulu si před pár dny v Konferenční lize vstřelil „polovlastní“ gól. Naposledy proti Bohemians to vypadalo, že už se čapnul. Rozhodl, dařilo se mu celkem už i ve hře.