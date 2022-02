Odsunutý Krmenčík pozitivně šokoval kouče. Pálil za béčko, pak ale ulehl

Zranění v tom ale tentokrát roli nehraje. Na vině je očividná ztráta formy. Ve Slavii strádá, byť v létě přišel s pompou hráče, co bude sázet gól za gólem, hnát sešívané ke čtvrtému titulu v řadě a atakovat čelo tabulky střelců jako v ročníku 2017/18.

Jenže… V Edenu dosud ráj nenašel. Situace dospěla až do současné kritické fáze, kdy na zápasy proti Slovácku a Fenerbahce koukal jen z lavičky. Ztratil důvěru. Přitom před třemi týdny byl trenérem Jindřichem Trpišovským označen za útočníka číslo jedna. Po nevydařeném prvním jarním duelu s Karvinou (0:1) však došlo na dramatickou změnu v týmové hierarchii. Kanonýr byl odsunut na vedlejší kolej.

V brutálně těžké fázi kariéry, kdy neví, co s ním bude v létě, se v Krmenčíkovi opět cosi hnulo. Kdesi v zákoutí jeho specifické a konfliktní povahy se odhodlal k vysoce nestandardnímu kroku. Po pátečním příletu z Turecka přišel za trenérem, zda by si mohl druhý den strčit balon s klukama z rezervy v přípravě s Jabloncem B.

„Požádal nás po zápase, kdy dvakrát nehrál, že chce jít nastoupit,“ přikývl Trpišovský po nedělní ligové výhře s Bohemians (1:0). Ráno se necítil dobře, vnímal zdravotní obtíže, přicházející teplotu. Přesto se dostavil na zápas, odehrál celých devadesát minut a vstřelil dvě branky.

Pardubice - Slavia: Masopust nachystal Krmenčíkovi úklid do prázdné brány, 0:2!

„Protože to slíbil, naskočil i s teplotou. Byli jsme domluveni, že odehraje zápas za B-tým a v neděli půjde na lavici. Kvůli zdravotnímu stavu to ale nebylo možné. V sobotu večer dostal teploty a zůstal doma,“ popisoval slávistický kouč Krmenčíkovy patálie.

Jeho chování ocenil. Z rozhodnutí odehrát zápas za rezervu byl údajně skoro v šoku. Takový přístup nečekal. „Ano, líbilo se mi to. Krmi ví, že to musí zlomit a sebe i nás přesvědčit. Vnímám to jako pozitivní krok, chtěl jít hrát sám od sebe. Večer ani nemohl mluvit do telefonu. Ví, že musí přidat ve výkonnosti, a tohle je jeden ze základních kroků. Teď se potřebuje dát dohromady, vyléčit a připojit se k nám. Je to hráč našeho kádru, a když bude mít patřičnou výkonnost, na hřiště se dostane,“ říká Trpišovský.

Tento týden to ale téměř jistě nebude. Krmenčík se musí vyléčit, následně se dostat zpátky do kondice a teprve poté pracovat na vyleštění formy. Slavii je hodně dlužen. Od léta vstřelil v červenobílém dresu pouhé čtyři branky. S průměrem 0,19 gólu na zápas zaostává za kariérními čísly.

V tomto týdnu čeká lídra FORTUNA:LIGY odveta prvního kola play off Konferenční ligy proti Fenerbahce Istanbul, v neděli pak ligová srážka s nováčkem z Hradce Králové. Teprve poté by se osmadvacetiletý hráč mohl vrátit do akce. Kdyby ukázal prudký nárůst fazony, jistě by tím potěšil nejen trenéry ve Slavii, ale též reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého. Baráž o postup na mistrovství světa v Kataru je totiž už za měsíc.

Bilance Michaela Krmenčíka