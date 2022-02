Sl0váck0 se trápí dál. Zase bez gólu, Svědíkovi ruply nervy

Na dohrávku 20. kola dorazilo navzdory rozvolnění pouze necelých šest stovek diváků, ale mezi nimi byla řada známých tváří. Trenéři Teplic Jiří Jarošík s Tomášem Hunalem si sedli k Davidu Holoubkovi, kousek pod nimi byli šíbrové Josef Jinoch s Martinem Svobodou.

Sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek si zase poklábosil s asistenty Karla Jarolíma Borisem Kočím a Oldřichem Pařízkem. A na bývalé spoluhráče se přišel podívat i Ewerton se svou partnerkou. Největší hvězda se v poslední den přestupového termínu z Mladé Boleslavi evidentně nikam nechystala…

Fotbalové celebrity si na fotbale příliš nepošmákly. Pardubice podruhé v rámci čtyř dnů na svém hřišti remizovaly 0:0, za záchranou zatím míří pomalými krůčky.

„Ale každý bod se počítá a pro nás je velmi důležitý, protože první poločas jsme nehráli dobře. Měli jsme štěstí a podržel nás i Jirka Letáčků,“ chválil domácí kouč Jiří Krejčí jistého gólmana.

Naopak ambiciózní Slovácko se ne a ne chytit. I s pohárovým zápasem v Olomouci odehrálo v novém roce už čtyři soutěžní utkání – a na vstřelený gól stále čeká marně.

SESTŘIH: Pardubice - Slovácko 0:0. První jarní bod pro hosty

„Pro nás je to teď těžký,“ přiznal trenér hostí Martin Svědík. „Když už si nějaké šance vytvoříte a nedáte je, je to pak i otázka psychiky. Některá naše řešení nesouvisí s ligovým fotbalem. To jsou věci, které si vypracujete a měli byste je dohrát. Je vidět, že nás koncovka zlobí,“ dodal rozčarovaně.

Nervy náročného kouče jsou na pochodu, což odskákal kondiční trenér Miroslav Mikšíček, kterého jeho nadřízený šéf sjel při střídání zraněného Michala Kadlece. Náhradník Vladislav Levin totiž nebyl včas ready.

„Měl bejt už hodinu svlečenej, do prdele!“ ječel Svědík.

„Říkal jsem mu to třikrát,“ bránil se Mikšíček dotčeně.

Slovácko sice do zápasu dobře vstoupilo, dokonce i vstřelilo gól, jenže jeho autor Milan Petržela zakončoval z ofsajdu. Po přestávce nicméně hostům spadl řetěz a domácí si postupem času troufali víc a víc. Především díky příchodu zkušeného útočníka Pavla Černého, o kterého se mohli najednou opřít.

„Nakonec jsme byli rádi, že Fryšty v závěru chytil střelu Cadua a utkání skončilo. Bod zvenku bereme,“ uvedl Svědík pragmaticky.