Kauza Van Buren: úleva pro Dynamo, disciplinárka mu body neodečte

„Disciplinární komise se v rámci předběžného šetření zabývala údajnou nepravostí podpisu, jenž se měl objevit na dohodě o hostování hráče Micka van Burena uzavřené mezi kluby SK Dynamo České Budějovice a SK Slavia Praha. DK LFA si vyžádala vyjádření obou klubů a FAČR a po důkladné analýze neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení,“ píše se v komuniké po čtvrtečním zasedání disciplinárky.

Kauza Van Buren souvisela s únorovým zemětřesením v budějovickém Dynamu, které odstartovala nečekaná rezignace sportovního ředitele Tomáše Sivoka. Funkce se vzdal druhou únorovou sobotu, v otevřeném rozhovoru pro iSport.cz to vysvětlil neshodami s majitelem klubu a předsedou představenstva Vladimírem Koubkem.

Následovala válka slov a podezření na falešný Koubkův podpis na loňské smlouvě o hostování slávisty Van Burena v Budějovicích. Pokud by se ukázalo, že je smlouva neplatná, hrozila by Dynamu kontumace všech zápasů, v kterých nizozemský záložník hrál: odečet 19 ligových bodů by pro tým trenéra Davida Horejše znamenal pád na poslední místo.

Na potenciální problém s podpisem měl Koubek upozornit v klubu už na podzim a pak ho znovu zmínil v klubovém prohlášení reagujícím na Sivokovu demisi. Ovšem pět dnů poté Budějovice i Slavia oznámily, že smlouva je platná, což koresponduje i se závěrem disciplinárky.

„Je to problematika, s kterou jsem se za devět let, co jsem u komise, ještě nesetkal. Tenhle případ přesahuje disciplinární řád, protože zasahuje i do přestupního řádu. Je možné, že se kvůli tomu budeme muset dotazovat i na FAČR,“ řekl 17. února pro iSport.cz šéf disciplinárky Richard Baček.

Týden poté případ se svojí komisí uzavřel. Se šťastným koncem pro Dynamo.