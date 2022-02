Hoftychova nešťastná premiéra. Ewerton nám tu chybu vrátí, věří kouč

Začít trenérské angažmá tím, že prohrajete gólem v poslední minutě nastavení a ještě z penalty, to fakt naštve. Pavel Hoftych, nástupce Karla Jarolíma v Mladé Boleslavi, se však na Slovácku nehroutil. Hodlá na tým působit pozitivně. „Hráči se odevzdali, odjezdili to, odmakali,“ ocenil své svěřence, které má pod palcem teprve od čtvrtka.

Je obtížné přijmout porážku brankou z pokutového kopu na konci nastavení?

„Viděl jsem tu situaci v opakovačkách. Běží dva hráči a oba spadnou. Já bych to na penaltu neviděl. Nevím, jestli jsou tam laserové oči. Ten záběr byl z dálky. Nevím, jestli je k dispozici ještě nějaký… Je těžké inkasovat z penalty skoro už v nastavení nastavení. Když si rozhodčí drží prst na uchu, je jasné, že se může stát cokoliv. A když už jde k videu, většinou je z toho penalta. Škoda. Je to těžké, nepříjemné, ale jde se dál. Slovácko má velmi dobrý tým. Paradoxně mu prospělo zranění Kadlece, protože tam mohlo dát rychle dalšího útočníka. Je to možná nejsoubojovější mužstvo v lize, k tomu má kvalitu.“

Každopádně jste si pasivitou ve druhé půli koledovali.

„Některým hráčům už docházely síly, dopouštěli jsme se laciných ztrát. To se stalo i před první brankou, kdy Ewerton, což je špičkový hráč, lehce ztratil balon. Pak se to ještě několikrát opakovalo. Měli jsme využít v první půli některé brejkové situace, do kterých nás Slovácko pustilo. Hlavně Ladra to řešil velmi dobře.“

Bude potřeba si s Ewertonem promluvit, aby hrál bezpečněji?

„On si to hned vyhodnotil, po té ztrátě byla sebereflexe. Když se dnes každý baví o Boleslavi, tak o Ewertonovi. Je na něj soustředěna maximální pozornost. Proběhlo, kam by měl jít, za kolik. I tyhle informace se k němu donesou. Možná to nebyl úplně jeho den. Kdyby byl v úplném topu, ty situace hlavně v prvním poločase vyřeší líp. Ale je to výborný fotbalista a kluk, jak jsem ho poznal. V dalších zápasech nám tu chybu několikrát vrátí. Jako to udělal už předtím v sezoně.“

Dá se říct, že problémy v defenzivě přetrvávají?

„Viděl jsem zlepšení. Hráči byli ochotní chodit do soubojů. V předchozích zápasech to bylo kolikrát tak, že byli daleko od těla. Tentokrát to v rámci svých možností splnili na maximum. Postavili jsme i dva nové hráče, Sladkého a Rolinka. Pro oba to byla premiéra od začátku. Na to, jak je Slovácko nechutné, nátlakové, soubojové a má šikovné hráče, kteří to tam dovedou sypat ze stran, jsme hráli do obrany slušně. Vybavím si jednu šanci, kterou Šeda bravurně zlikvidoval. Jinak nic, i když tlak tam od soupeře určitě byl.“

Postavil jste do základu levého beka Martina Rolinka, jenž přišel z Líšně. Znal jste ho vůbec?

„Bavil jsem se i s trenérem Líšně Valachovičem, se kterým se dobře znám. Popisoval mi jeho plusy a minusy. Je to typický levák a zápas zvládl velice slušně. Boleslav ho vzala, protože věří v jeho potenciál. Je to kluk, který se dá rozvíjet.“

Co Martin Sladký, posila z Českých Budějovic?

„V prvním poločase byl jedním z našich nejlepších hráčů. Je to bek, ze kterého mám pocit, že je zodpovědný do defenzivy a je ochotný jistit spoluhráče. Když šel do ofenzivy, mělo to určitý tah. Taky velmi slušný výkon.“