Nejsou (zkušení) lidi. Derby mají pískat Poláci, Němci by byli moc drazí

Je to záležitost, která před derby enormně zajímá fanoušky obou mužstev. A nejenom je. I v kancelářích Edenu a na Letné je téma obsazení rozhodčích vždy velmi propírané. Podle informací deníku Sport je téměř jisté, že nedělní duel mezi Slavií a Spartou dostanou na starosti sudí z Polska.

Během úterý by se měly doladit poslední formality mezi českým a polským svazem a ve středu by mělo dojít k oficiálnímu odtajnění jmen čtyř sudích figurujících na mezinárodní listině.

S nápadem svěřit klíčové duely jarní části FORTUNA:LIGY do rukou zahraničních arbitrů přišel Radek Příhoda. Předseda komise rozhodčích se tak rozhodl poté, co zkušení sudí z listiny v zásadních podzimních duelech neobstáli a mladí nemají dostatečné zkušenosti, aby zvládli tak náročný střet, navíc před vyprodaným hledištěm.

Proto FAČR, pod kterou agenda rozhodčích spadá, oslovila německý sportovní svaz s otázkou, zda by se mohl jejich rozhodčí ujmout nedělního derby. Odpověď z Německa byla odmítavá, jelikož elitní sudí se momentálně – minimálně do konce března – soustředí čistě na bundesligová utkání. Pak už by prý „melouch“ v Česku vzali.

Nicméně ani to však není v plánu. Podle informací redakce je angažmá Němců mimo finanční realitu svazu, a to i ve chvíli, kdy by na platbě participovala i Ligová fotbalová asociace. Cena za jeden zápas je na úrovni dvaceti tisíc eur (půl milionu korun).

Náklady na polské rozhodčí mají být o necelou polovinu levnější, zhruba ve výši dvanácti tisíc eur (300 tisíc korun). S tím už FAČR i LFA souhlasily.

Českou nejvyšší soutěž pískal zahraniční sudí naposledy před sedmi lety. Tehdy zápas mezi Spartou a Plzní (0:2) řídil David Fernández Borbalán ze Španělska. Derby pražských S pak v roce 2006 Němec Michael Weiner. Utkání tehdy skončilo 0:0, vyloučen byl slávistický David Hubáček.