Liga očima fanoušků: Vrba se nezmění. Fotbal jde stranou. Putine táhni!

Fanoušci si zvykají, že zase můžou na stadiony. Jak nezvyklé. Po dlouhé době. Konečně. Sport berou jako něco, co jim pomůže uniknout od reality života. Jít se vyřvat na tribuny, ulevit emocím a zapomenout... Na to, co se děje. Válka na Ukrajině zasáhla všechny. A mýtus, že politika do sportu nepatří. Je opravdu jen mýtus. Není to pravda. Což dokazují i fanoušci na tribunách. Kromě toho, že podporují svůj oblíbený tým, podporují i Ukrajinu. Podívejte se na tradiční rubriku deníku Sport. Nádherná gesta i jasné vzkazy: Putin ať táhne k čertu!

SLAVIA PRAHA Doba, kdy jde fotbal stranou Tím, že Slavia vyhrála dvojzápas s Fenerbahce Istanbul a postoupila do další fáze Konferenční ligy, udělala radost všem slávistickým fanouškům. Po slabém začátku ligy ukázala opět krásný fotbal, který ji již nějaký čas zdobí. Tento zlepšený výkon zopakovala i proti Hradci Králové. S velkým očekáváním tedy slávisté čekají na další zápas – derby. Zápas, ve kterém není k vidění hezký fotbal, protože Letenští prostě raději bojují a nesnaží se hrát. Dělají z toho děsnou bramboračku, ale tak to prostě musíme brát. S ohledem na poslední zápasy pražských „S“ v lize je zde však konečně naděje, že si Slavia vezme zpět klíč od Prahy do nejkrásnějšího muzea v zemi, ve vršovickém Edenu. Taras Kačaraba a jeho dojetí při vyjádření podpory Ukrajiny před zápasem Hradec - Slavia • Foto Pavel Mazáč / Sport Události několika posledních dní, kdy agresor Putin se svým režimem napadl Ukrajinu, nám ovšem ukázaly, že život se netočí jenom kolem fotbalu. Ti, co byli na zápase s Fenerbahce, a slyšeli na začátku z reproduktoru píseň Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka, ucítili tu sílu písně. My ale nezavírejme vrátka, otevřeme svá srdce a pomozme tak, jak každý může. Putin je ču…! David Ocetník. 43 let, Area 114 SESTŘIH: Hradec Králové - Slavia 1:5. Mistr krutě trestal hrubky, po dvou mají Tecl a Lingr

SPARTA PRAHA Vrba se nezmění, Rosický ještě nedozrál Utkání v Konferenční lize a se Zlínem měla jedno společné: podprůměrný výkon. V Bělehradě, s opět nově sestavenou a nesehranou stoperskou dvojicí, která proto hořela, jsme byli rovnocenným soupeřem až po vyloučení Gomese. Do té doby bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Takže ostudný výkon, tentokrát na mezinárodní úrovni. Kdy se příště nám podaří bez zásluh postoupit do Evropské ligy, z té „úspěšně“ vypadnout a repete si dát hned v prvním dvojzápase KL? Na Zlín opět změněná sestava, Hancko konečně na stoperu! Plusem měla být i šance pro hráče širšího kádru. Pozitivem nebyla bohužel jejich hra, ale důkaz, že na Spartu opravdu nemají. Ať už pro chabou výkonnost, nebo dlouhodobou stagnaci (Krejčí starší, Souček a další). Souboj Sparty se Zlínem začal potleskem na podporu Ukrajiny • Foto Michal Beránek / Sport Smutné je, že cena hráčů naší jedenáctky (1,3 miliardy) a Zlína se mnohonásobně liší, ale na hřišti jsem takový rozdíl nezaznamenal! Nevím, co se musí stát, aby vedení prozřelo a uznalo, že Vrba se nezmění a Rosický ještě do pozice nedozrál. Děsím se letního odchodu Hložka, případně Krejčího mladšího. Miloš Kolář. 70 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:0. Vydřená první ligová výhra na jaře. Pálili Čvančara a Pešek

VIKTORIA PLZEŇ Hlavně že to jde Buchovi v poli Tak nám šílenost okolo covidu pomalu mizí v dáli, a hned se k nám vypravila pěkná návštěva cca šest tisíc diváků. Dění na hřišti docela pěkné, jde nám to, a ještě když vám to soupeř ulehčí: kopačka do hlavy, šlápanec na zlomení nohy, a Čihák se pakoval ze hřiště. Asi byl jako moc namotivovanej. Potom už to šlo. Soupeř se pouze bránil, že dostal čtyři fíky, bylo akorát. Bucha nedal penaltu, ale to u něj není poprvé. Stane se, v poli mu to jde, a to je hlavní. Staněk do souboje vletěl taky bezhlavě, a už když vstával, bylo vidět, že to moc dlouho nepůjde. Pohodové vítězství, ale slátanci dali gólů podobně, takže vše při starém. Tak jedeme dál. Plzeňští fanoušci a podpora Ruskem napadené Ukrajině • Foto Pavel Mazáč / Sport Je velká škoda, že nějaký šílenec z Ruska chce převrátit svět a kope okolo sebe jako malé dítě, když mu ukradnou hračku – Ukrajinu. Držím jim palce, ať to zlobivé dítě zkrotí a nařežou mu pořádně pr… Čest bojovníkům z Ukrajiny, Putin ať táhne k čertu! A covid s ním! Kovi. 53 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 4:0. Viktoria do čela, oslabení hosté nekladli odpor

BANÍK OSTRAVA Přístup a body, takhle to má vypadat I když se nám na Bohemce poslední dobou hraje dobře, nikdy to tam není lehké a domácí nedají nic zadarmo. Tentokrát mé obavy umocňoval i terén, který dostává díky dvěma hrajícím týmům v Ďolíčku dost zabrat. Po dvaceti minutách se to potvrdilo, a ze hřiště bylo oraniště. Přesto jsme se snažili v rámci možností kombinovat. V části druhé půle jsme vypadli z tempa a na chvíli se dostali pod menší tlak, který jsme naštěstí ustáli a pak udeřili. Na hřišti čerství hráči Almási a Janošek zajistili neúnavnému a téměř vždy skvěle hrajícímu Kuzmanovičovi dorážku do odkryté brány. Druhý gól po krásné Kuzmově kolmici zakončil neméně kvalitně Almási. Tři body i přístup hráčů k utkání, včetně bojovnosti, mě potěšil. Takhle to má vypadat, i když fotbalovost šla logicky vzhledem k terénu stranou. Vzadu jsme navíc udrželi podruhé v řadě nulu, to se body taky sbírají jednodušeji. Ve vyhnanství nás čeká nevyzpytatelný Liberec. Je třeba potvrdit tři body z venku, abychom mohli jet na Slovácko v optimálním rozpoložení. David Liveč. 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Bohemians - Baník 0:2. Tři body vystřelili hostům Kuzmanovič s Almásim