Matejov se chystá na Plzeň: Bílek je super chlapík. Pozor na Bogyho

Mužstvo, které Michal Bílek ve Zlíně přivedl k šestému místu po polovině soutěže (tři body ztráty na třetí Spartu) a pod jehož vedením rozkvetli Ibrahim Traoré či Jean-David Beauguel, už neexistuje. Po nedávném přestupu Tomáše Poznara do Polska z něj zbyli pouze Róbert Matejov a brankář Stanislav Dostál, aktuálně až trojka. Když v zimě 2019 převzal Fastav kouč Roman Pivarník, na podzimní úspěchy se navázat nepodařilo. Což platí dodnes.

Jaké máte vzpomínky na Michala Bílka?

„Přišel po horších výsledcích a stmelil kabinu. Museli jsme si zvyknout na nový herní styl se třemi stopery a dvěma halfbeky. V přípravě jsme to potrénovali a v lize se to rozestavení osvědčilo. Začalo se nám dařit herně i výsledkově. Na trenéra mám jen ty nejlepší vzpomínky. Mrzelo nás, že v zimě skončil a převzal reprezentaci Kazachstánu. Na druhou stranu jsme mu to přáli, posunul se v kariéře. Bylo to hezké období. Hned první zápas s Mladou Boleslaví jsme na konci otočili z 0:2 na 3:2. To byl takový odrazový můstek do celé sezony. Nakoplo nás to. Bůhví, jak by to bylo dál, kdyby to utkání dopadlo jinak.“

S koučem, jenž vypadá na pohled docela nepřístupně, je i legrace, že?

„Přesně tak. Doteď nechápu, proč ho lidé tak lynčují a nemají rádi. Bílek je fakt super chlapík. Vtipný, do party, na trénincích byla legrace. Poznali jsme ho blíž, v kabině, a na nás působil takhle. Můžu na něj říct pouze superlativy. Na ty, co ho znají jen zvenčí, možná působí jinak.“

Přitom je hodně náročný…

„To ano, náročný byl. Pamatuji si, že jsme si v přípravě trošku zanadávali. Ale ukázalo se, že to bylo ku prospěchu věci. Běhali jsme nahoru dolů. Asi věděl, co dělá.“

Vy jste takový hračička. Vyčítal vám kličky a patičky?

„On si s každým přátelsky promluvil. Žádný nátlak. Mně řekl: Když nebudeš dělat tohle a tohle, nebudeš hrávat. Museli jste si ujasnit, co po vás trenér chce. Měl přirozený respekt. Všichni jsme věděli, co ve fotbale dokázal, jakou měl kariéru hráčskou i trenérskou. Od takového člověka si necháte poradit. Berete to jinak. Zpočátku jsem ale od toho nic neočekával. Bral jsem to, že se zase změnil trenér. Patří to k životu, k fotbalu. Nakonec to bylo všechno super. Fungovalo to.“

Když vidíte, jak si vede v Plzni, připomíná vám to půlroční spolupráci ve Zlíně?

„Věřil jsem, že to, čím se prezentoval u nás, dokáže i v Plzni. A to se naplnilo. Získávají body, hrají o titul a určitě mají pohodu. Myslím, že trenér v tom sehrál velkou roli. Ve Zlíně ho tehdy nahradil Pivarník a trošku jsme z toho rytmu vypadli. Dál bych to nerozebíral. Od té doby jsme tu zůstali s Dostym (Stanislavem Dostálem) poslední dva. Kádr se hodně obměnil. Tak to chodí.“

Pod Bílkem jste hrál napravo, nyní nalevo. Vám je to jedno, že?

„Kam mě dají, tam půjdu. Hlavně že hraju. Silnější mám pravou nohu, ale snažím se kopat oběma stejně. Na ligové úrovni by to měl fotbalista umět. I když to někdy hapruje, měli bychom se pokoušet o to, aby byly obě nohy plus minus na stejné úrovni. Dnešní fotbal to vyžaduje.“

Čekáte v sobotu na hrotu bývalého spoluhráče JD Beauguela?

„Pokud je zdravý, určitě nastoupí. Bogy má skoro dva metry, v šestnáctce je nepříjemný. Musíme si dát bacha na centrované balony do šestnáctky. To vždycky smrdí šancí nebo gólem.“