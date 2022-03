Fantom derby Denk: fandil Slavii, pak pálil za Spartu. Asi msta, směje se

V nižších soutěžích na Královéhradecku kopal do šedesáti. „Kdysi jsem to řekl a taky splnil,“ usměje se čtyřiašedesátiletý Miloslav Denk.

Před pár lety se však usadil v Zadní Třebani, v kraji Berounky, krásných srnců a ryb Oty Pavla. Hrát za místní Ostrovan už neplánuje. „Chodím jen za starou gardu Sparty. Jinak kmitám kolem baráku, starám se o vnoučata. Jsem v důchodu,“ popisuje.

K tomu sleduje fotbal, především Spartu, již čeká v neděli derby se Slavií. Možná by se jí Denk hodil, vždyť si duel číslo jedna zahrál osmkrát, vstřelil šest branek. Unikátní.

Proč jste měl na Slavii takovou pifku?

(směje se) „Přemýšlel jsem o tom. Bylo to až šílené, když se to takhle sypalo. Na nic moc jsem nepřišel, jen že to možná bylo nějaké podvědomí.“

Proč?

„Táta fandil Slavii, já odmalička taky, jezdili jsme tam na zápasy. Asi v devíti nebo deseti letech jsem tam byl na náboru, jenže oni mě nevybrali. Možná to byla msta.“ (směje se)

SESTŘIH: Slavia - Sparta 0:2. Letenští v semifinále, další studená sprcha v Edenu

Za Spartu jste začal hrát po vojně v Táboře na jaře 1983.

„Zajímavé bylo, že mě lanařila i Slavia. Ale Sparta přijela dřív asi o týden, už jsem jí to slíbil. Na Letnou jsem přišel v říjnu 1982, trénoval jsem tam. Ale přestupní termín byl až v lednu. Těch derby jsem tolik neodehrál, býval jsem dost zraněný. A vlastně ani gólů v lize jsem nedal tolik: osmnáct ve Spartě a jeden v Hradci.“

Takže jste byl specialista na Slavii?

„Už ten začátek byl zvláštní. Moje první tři derby jsme vyhráli, nastříleli jsme pět gólů a já dal všechny. Bylo to něco fantastického. Pak už jsem se trefil jen jednou.“

Míval jste hodně reakcí? Derby je přece ostře sledované.

„V té době se hodně tipovalo. Novináři nám poslali dotazníky: Jak to dopadne? Kdo dá gól? Mě nikdy nikdo netipoval, možná minimálně. (směje se) Když jsem v prvním derby dal dva góly, tak ještě méně. A před třetím už vůbec. Ale ohlasy byly výborné, pozitivní. Derby je přece nejvíc.“

Pamatujete si své branky?

„Těch pět ano, šestou ne.“

Tak to zkuste.

„Dobře. Bylo to na Slavii, vyhráli jsme 2:1. Ve vápně jsem si zpracoval míč na prsa a vystřelil levačkou. Při druhém jsem šel sám zprava a dal jsem to křížně na dlouhou tyč. Další zápas byl doma, vyhráli jsme 2:0. První byl hlavou, prodlužoval jsem hlavičku Standy Grigy. Při dalším jsem udělal dvě kličky ve vápně a vystřelil. Nejsem si jistý, jestli jsem to ještě nedorážel. Třetí derby jsme vyhráli 1:0 na Slavii, dal jsem housle stoperovi a prostřelil gólmana.“

Na šestý zásah si tedy nevzpomenete?

„Byly tam pauzy, jak jsem říkal, býval jsem dost zraněný. Zápas se hrál na Slavii, první gól dal Standa Griga, já jsem střídal. Přidal jsem druhý, pak mě vyloučili. Takže i to bylo pikantní.“

Pojďme k současnosti. Slavia je viditelně dál. Kouše se vám to jako sparťanovi těžce?

„Ano, ale musím to uznat. Na Spartě pořád nevidím žádnou koncepci, lítají ode zdi ke zdi. Točí se trenéři, jednou se hraje s mladými, potom zase se starými. Je to tápání. Důležitý je taky skauting. Když se podívám na Slavii, musím uznat, že ho mají daleko lepší.“

Jde to za sportovním ředitelem Tomášem Rosickým?

„Jako fotbalistu jsem ho měl strašně rád. A teď? Pokud má v přivádění posil hlavní slovo, pokud mu do toho nikdo nekecá, tak to jde za ním.“

Je Pavel Vrba pravý trenér pro Spartu?

„Nejsem u týmu, nevím, co trénují, jaké mají úkoly. Přesto některé kroky nechápu. Vadí mi, že víc nestaví Karabce, to je dobrý fotbalista, navíc si rozumí s Hložkem. Ale třeba trenérovi neplní, co chce… Vidím tam až moc nákopů dopředu, obránci si přihrávají s gólmanem, dostanou ho do potíží a ten to odpálí. Chybí mi kombinace přes zálohu.“

Přesto: Může Sparta vyhrát i třetí derby v sezoně?

„Je to otevřená záležitost. Za nás platilo z 90 procent, že favorit nevyhrává. Nevím, proč by měli být hráči vyděšení. Derby je vyhecuje, neskládal bych zbraně, i když je obecně Slavia dál.“