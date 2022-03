Je-li Kúdela fit, bude hrát, říká Ulich. Čvančara a Hložek? Optimální dvojka

Bude přímo v Edenu na vlastní oči sledovat další pražské derby. A byl by rád, aby to nebyla řežba jako obvykle. „Trochu se toho obávám,“ připouští bývalý vynikající slávistický záložník Ivo Ulich ve speciálním videorozhovoru. „Ale třeba tentokrát bude derby krásné a padne hodně gólů,“ doufá. Ve vypjatém zápase vidí jako favorita svůj někdejší tým a prozrazuje, na jaké hráče z obou táborů bude nejvíce zvědavý. Vedle toho by se nebál poslat navzdory dlouhé herní pauze do boje zkušeného stopera Ondřeje Kúdelu. Pokud tedy bude stoprocentně připravený.