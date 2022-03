S Ciciliou je to lepší, přiznal Jurečka i bez gólu. Tabulku střelců hlídá

Tři nadějné střelecké příležitosti, ani jedna branka do sbírky. Kanonýr Slovácka Václav Jurečka vyšel na Stínadlech naprázdno. Poprvé jej vychytal brankář Tomáš Grigar, poté mu nepřihrál spoluhráč Petr Reinberk a ve finále mu gól sebral ofsajd. „Moje chyba, to už bylo čistě z přemíry snahy,“ nehledal výmluvy autor dvanácti ligových branek.

Ale spokojenost panuje i tak, že?

„Ano, měli jsme dobrý vstup do utkání. Teplice jsme zatlačili, měli jsme řadu dobrých šancí i náznaků. Domácí jsme do ničeho nepouštěl. Druhý poločas byl už spíš válka, ale korigovali jsme to. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku.“

Spousta šancí, ale gól žádný. Co chybělo?

„U té první šance chybělo trochu víc štěstí, mohl jsem to více zvednout. Ale brankář Grigar to nohou vytáhl. Co se týká ofsajdové pozice, to si musím příště pohlídat. Byla to moje chyba, že jsem tam vletěl a nedal si pozor. Už to bylo z přemíry snahy. Je to škoda, mohl jsem mít zase o nějaký ten gól víc. Nicméně důležitější je, že jsme vyhráli a vezeme cenné tři body.“

Takže tabulku střelců sledujete?

„Přiznám se, že sleduji, ale že bych na tom nějak extra lpěl, to zase ne. Pro mě je důležité, že se daří Slovácku a že se vyhrává. Z Teplic to jsou důležité tři body, protože domácí měli na startu jarní části velkou formu. Na jaře neprohráli, až dnes s námi, takže můžeme být spokojení.“

Na hrotu jste se různě střídali s Riginem Ciciliou, který nakonec utkání rozhodl. Vyhovuje vám, když jste na soupeřovu defenzivu dva nebezpeční útočníci?

„Hraje se mi s ním líp. Nějaká změna v sestavě už musel přijít, tentokrát jsem hrál víc zkraje. Souhlasím, že s Rigim mám na hřišti víc prostoru, protože on na sebe váže stopery. Pokud se mu podaří udržet balon, máme to my hráči z druhé vlny snadnější.“

Po pěti zápasech přišla první venkovní výhra, co se změnilo?

„Pomohla nám domácí výhra nad Mladou Boleslaví. Na to jsme chtěli navázat. Cítil jsem z týmu, že jsme si zvedli sebevědomí a projevilo se to i na hřišti. Když jsme dali gól na 1:0, věděl jsem, že neprohrajeme.“