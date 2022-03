Kotal: Sparťané si občas hrají na svém písečku. Co chybělo Hložkovi?

Myslíte tedy, že Spartě chybí týmovost?

„Ne úplně, myslím, že tohle celkem funguje, já jsem s hráči problém neměl. Ale je fakt, že si občas hrají víc na svém písečku, než aby pracovali stoprocentně pro mužstvo nebo pro něco, co přinese úspěch týmu.“

V čem to je?

„Je to dané i tím, jak musí Sparta pořád měnit sestavu. Když vidíte, jak trenér neustále reaguje na zranění… Proto není výkon kompaktní, přitom hráči potřebují přesně vědět, co jim přinese úspěch.“

Je to jen otázka zranění?

„Není, jde také o složení mužstva. Sparta je soubor kvalitních hráčů, ale pořád mi připadá, že je mužstvo na některých postech nevyrovnané. Když se daří, tak se některé věci přejdou, ale tady to neplatí. Sparta nepůsobí jako jednolitý celek.“

Vy jste zažil skládání kádru na Spartě. Jak vlastně funguje symbióza se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým?

„V principu byla filozofie nastavená tak, že chtěli zkušené reprezentanty a k tomu mladé kluky z akademie na Strahově. Jenže tam je vždycky otazník. Musíte vědět, jestli to nejde ten zkušený do Sparty jen dohrát, nebo na sebe chce vzít roli a strhnout mladé a využije svou kvalitu, aby i další hráli nadstandardně.“

Vy jste souhlasil?

„Já vždycky preferoval filozofii, že chci rychlé hráče. Kvalita trenéra se pak ukáže, když je naučí kopat. Sparta chce hrát o titul, což jenom s mladými nejde, musíte mít i ty zkušené. Především ale potřebujete hladové hráče, kteří udělají všechno. Pokud neustále tápete, jestli byl výkon stoprocentní, nebo, tak to není nikdy dobré.“

Hlášky ze studia o derby: Tenis laviček a kuřecí gril u Florence. Rosu nejde trefit!

V čem byly potíže Sparty v derby?

„Slavia byla lepším týmem. Vzhledem k tomu, v jaké byla Sparta pozici, musela hrát na vítězství. Ale zklamala mě z hlediska přístupu. Kromě střely z úhlu ve druhém poločase si nic nevytvořila. Měla minimum situací, které mohly vést ke gólu.“

V tom byl mezi týmy rozdíl, že?

„Slavia dotáhla možnosti do konce. U Sparty mi něco chybělo - buď tam byla zkažená přihrávka, proto se Čvančara s Hložkem vlastně nedostali do hry. Nebo špatný pohyb hráčů, nedohrávání situací. Když dali centr slávisté, šli za ním. Lingr skóroval s rizikem, sparťané tam takhle nešli.“

Najdete ještě další důvody, proč nebyli Letenští nebezpeční?

„Chybí tam už ta první přihrávka od stoperů na záložníky, která dostane hráče s míčem mezi řady soupeře, do meziprostoru. Odtud jdou finální a předfinální přihrávky, tady vznikají možnosti na ty průnikové.“

Proč to Sparta nezvládá?

„Slavia je atakovala, proto přebírali míče zády k bráně. Proto Láďa Krejčí mladší musí ze středu zálohy vracet míče obráncům. Sparťané se vůbec nedostávali do konstruktivního postavení, z kterého by mohli jít dopředu. Je jasné, že hráli proti Slavii, která je zkušená, hraje poháry, pod Jindrou Trpišovským velmi dobře brání. Ale na to musíte být připraven, musíte se o to aspoň pokusit, což jsme tam viděli málo.“

Proč se neprosadil Adam Hložek?

„Beru to tak, že Slavia ví, co chce hrát, její projev má hlavu a patu. Hovorka naskočí po dlouhé době a je výborný, protože nemá problém zapadnout. To je dlouhodobá práce trenéra. V derby Hložka vymazal Tomáš Holeš. Nehrál na něj osobku, ale kryje správné prostory před stopery, kde vznikají šance.“

Za vás hrál Hložek především ze strany. Který post je pro něj ideální?

„Řeknu to trochu jinak. Adam je silný ve hře jeden na jednoho, když je k soupeři postavený čelem, aby mohl jít v rychlosti nebo aspoň v pohybu. Má sílu, rychlost, ale zády k brance už nic nevytvoříte. Způsob bránění Slavie je efektivní.“

Pojďme ke Slavii. Vítězný gól dal Ondřej Lingr. Měl by se dostat do nominace reprezentace pro baráž mistrovství světa?

„Nevím, jak to má Jarda Šilhavý naplánované, ale určitě ho sleduje. Lingr podává opakovaně výborné výkony. Tak proč by tam nebyl?“

V čem je silný?

„Hraje útočníka, i když trochu staženějšího. Důležité ale je, že se dostává na hrot. Jak jsme u Sparty kritizovali, že se jí to nedaří, on to zvládá. Jeho náběhy z druhé vlny jsou strašně důležité.“

Slavia s Plzní mají před Spartou náskok deset bodů. Přišli Letenští o titul? „Ukážou to až další zápasy, ale určitě si to velmi zkomplikovali. Není to jen otázka této porážky, ale také vývoje dalších utkání. Bude záležet i na tom, jestli Slavia zůstane první, pak by měla v nadstavbě všechny největší soupeře v domácím prostředí.“

Může ji Plzeň sesadit?

„Viděl jsem její zápas ve Zlíně. Má to dobře postavené odzadu, zodpovědně brání a dokáže být efektivní v útočné fázi. Ukázali to i ve Zlíně: Je důležité vyhrát, když se vám tolik nedaří. Je pravda, že jde nejspíš o souboj Slavie s Plzní, ale Sparta do něj jako jazýček na vážkách.“

