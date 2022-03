Další krok pro Ďolíček. Přípravy pokračují, magistrát má podmínku

Ve Vršovicích by se mohly hrát i Evropské poháry. Samozřejmě v případě, že se do nich Bohemians ještě někdy dostanou • Ateliér Arnošta Navrátila

Ještě zkraje roku 2020 pražští politici a fanoušci Bohemians snili, že by se na jejich stadionu mohlo poprvé kopnout do země do konce tohoto volebního období, které na komunální úrovni vyprší letos na podzim. Realita je po zásazích vyšší moci střízlivější: teprve se čeká na start architektonické soutěže pro rekonstrukci kultovního stadionu. „Mohla by být vyhlášena v létě,“ řekl první náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) po včerejším zasedání radních hlavního města.

Pro Bohemians je to další krůček na dlouhé cestě, která je možná pomalejší a méně přímočará, než by se ještě před nástupem pandemie koronaviru čekalo. „Je to další posun v naší věci, avšak ještě musíme politiky přesvědčit o tom, že rekonstrukce Ďolíčku je pro město i ekonomickým přínosem,“ vzkázal Martin Kurka, předseda Družstva fanoušků Bohemians.

700-800. Zhruba tolik milionů korun by podle včerejšího odhadu prvního náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) mohla stát rekonstrukce Ďolíčku.

Ekonomický přínos už zkoumá i sama Praha, od Pražské developerské společnosti si nechává vypracovat ekonomicko-provozní analýzu. „Ta se snaží najít příjmy do projektu podél hlavní ulice, kde by mohly být pronajímatelné prostory, a tím umožnit návratnost celé rekonstrukce,“ popsal náměstek Hlaváček.

Dál platí, že město chce řešit oblast kolem stadionu jako celek: naproti aréně na místě dnešního parkoviště má vyrůst dům s víc než stovkou bytů a u Gymnázia Přípotoční se má stavět krytá sportovní hala. Pro připomenutí: rekonstrukce chátrajícího Ďolíčku je dlouholetý evergreen, poslední velká inovace se uskutečnila v roce 1970, což je z pohledu sportovní infrastruktury pravěk. Letos v lednu šla k zemi budova bývalé zastavárny a kasina přiléhající k Vršovické ulici.

Aréna v novém kabátě má splňovat kritéria pro zápasy hlavní fáze evropských pohárů, ovšem to je pořád ještě daleko. „Nerad bych teď něco sliboval, ale všichni uděláme maximum pro to, aby jednotlivé akce na sebe navazovaly a prostor se dostal do slušného stavu co nejdřív. Nicméně když jsme před měsícem připravovali příslušné materiály, nepočítali jsme se situací, která teď nastala,“ pravil Hlaváček s odkazem na migrační vlnu z válkou zkoušené Ukrajiny, které v těchto dnech čelí i Praha.

„Uděláme vše pro to, aby nový Ďolíček splňoval vše potřebné pro získání kategorie UEFA 4 a zároveň byl i nadále stadionem útulným, s osobitým šarmem. Jedním slovem, aby byl pro oko fotbalového fanouška krásným,“ slíbil Kurka.

Příběh pokračuje.