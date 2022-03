Temno Pilaře nezakrylo, nároďák se spíš odkládá. Zbrzdilo ho zranění

Před pár týdny, ještě před válkou, odeslal svůj pas do sídla asociace. V té době bylo totiž možné, že by si národní výběru mohl zahrát o velký turnaj v Kataru i s Ruskem. A pro cestu do zlé země je nutné vízum.

I to napovídalo, že kouč Jaroslav Šilhavý minimálně myslí na využití protřelého Václava Pilaře. Ono by to nebylo nic šokujícího, křídelník je po zimě klíčovým mužem Jablonce. „Pořád je to jeden z nejlepších hráčů ligy. Má velkou formu,“ ocenil trenér severočeského týmu Petr Rada.

Důkazem jsou i čísla: V lize nastřádal odchovanec novobydžovské Cidliny ve třech duelech gól i asistenci. Poté naskočil do semifinále poháru na Spartě (v předešlých kolech ho kouč Rada šetřil), přihrál na branku kolegovi Tomášovi Malínskému, ale po sedmdesáti minutách byl z trávníku odveden lékařem a masérem. Pro o ligovou záchranu usilující Severočechy to byla možná horší zvěst než konečná prohra 3:4 po prodloužení.

Pilař musel střídat poté, co mu Ladislav Krejčí starší v pádu po přistrčení od soka Davida Housky přilehl kotník. Vlastně okamžitě bylo jasné, že půjde o problém. Záložník odešel ze hřiště, nenaskočil ani v dalším utkání proti Hradci Králové.

Karviná - Jablonec: Chytré prodloužení míče od Kratochvíla a následná prudká střela Pilaře, 1:1

„Chyběl nám. Vencovi těžko seberete balon, soupeř měl vzadu hráče vyšších postav, mohl na ně na měkkém terénu platit,“ připustil po remíze 1:1 trenér Rada. „Bude to na delší dobu,“ lamentoval kouč v neděli.

Jeho extrémní obavy se však, zdá se, nepotvrdí. Ano, třiatřicetiletý technik má těžký výron, ale dvojité vyšetření na magnetické rezonanci vyvrátilo, že by došlo k poškození vazů v kotníku. „Vazy nejsou prasklé, to je dobrá zpráva. Už jsem odložil berle, myslím, že bych mohl po čtrnácti dnech začít běhat,“ prozradil Pilař.

Pro Jablonec to je dobrá zpráva, i když je nesporné, že ve středečním dohrávaném střetu se Spartou, bude sestava bez opory. Směrem k reprezentaci a potenciální možnosti využít čtvrtfinalistu mistrovství Evropy 2012 (na turnaji dal dvě branky) je to však minimálně problematické. Přiznejme, jde spíše o utopii. První duel hraje mančaft ve Švédsku 24. března, tedy v době, kdy se bude Pilař při ideálním scénáři vracet k tréninku.

Přesto se mu cesta do reprezentace nezavírá, vždyť už v červnu se rozjede Liga národů se zajímavými soupeři Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem. „Nikdy nic nevzdávám, mám vždy nejvyšší cíle, budu hrát za Jablonec tak, abych se do reprezentace ještě podíval,“ vzkázal Pilař.

Při jeho formě - a při pevném zdraví - je to rozhodně reálné.