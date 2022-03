Kalvach: nenápadná síla (i závislost) Plzně. Forma pro nároďák, co je riziko?

Vraťme se do léta 2021. Třetího července hrála Plzeň přátelák s Domažlicemi.

Na straně soupeře poprvé proti svému srdcovému klubu vyběhl David Limberský, duel v tréninkovém areálu v Luční sledovala solidní návštěva. Lukáš Kalvach si hned v úvodním zápase letní přípravy ošklivě poranil kotník, z trávníku zmizel už po šesti minutách.

Ke hřišti se vrátil s ovázanou nohou a o berlích. Zachmuřený obličej klubového majitele Adolfa Šádka vypovídal o závažnosti nepříjemného zranění. Klíčový plzeňský záložník přišel o šestnáct zápasů, vrátil se až v polovině září. Člen reprezentačního kádru se dlouho nemohl dostat do tempa, po zranění mu trvalo, než našel zpátky svůj herní rytmus a jistotu.

Přestože si na jeho pozici v tu dobu velice solidně vedl Dominik Janošek, trenéři jej drželi v sestavě. Kalvachův konkurent si v tu chvíli asi zasloužil místo na hřišti víc, trpělivé duo Bílek, Horváth ale dobře vědělo, proč důležitému hráči věří a dávají mu čas, aby se rozehrál zpět do ideální formy.

Trvalo to možná trochu déle, než si všichni představovali, ale od startu jara už Kalvach na hřišti dominuje. Nevynechal ani minutu, prakticky nekazí a pro plzeňský střed pole udělá spousty práce. Spolu s gólmanem Staňkem a kapitánem Hejdou tvoří pevný triumvirát, díky němuž Viktoria prakticky nedostává góly a na jaře z pěti zápasů čtyřikrát zvítězila.

V klíčových statistkách gólů a asistencí ho na předních pozicích nenajdete, Kalvach v aktuální sezoně stihl pouze tři přihrávky. Jeho přínos pro mužstvo je ale jinde. A je takový, že si bez něj plzeňskou hru v aktuální chvíli lze jen těžko představit.

Často na sebe bere rozehrávku (na zápas mu vychází průměrně 52,7 % přihrávek, což je 14. místo mezi všemi hráči v lize). Pomáhá stoperům při sbírání druhých balonů, vyhrává osobní souboje a prakticky nekazí. Otvírá prostor Pavlu Buchovi, Aleši Čermákovi, Janu Sýkorovi a dalším hráčům, kteří mají v Plzni na starosti útočné kejkle. Západočeská hra na něm stojí a padá, v současné formě ho prakticky nelze nahradit.

Trenéři a plzeňské vedení jeho schopnostem důvěřují natolik, že pro jarní část odeslali oba Kalvachovy konkurenty na hostování. Byť jdou do rizika, že pokud se mu něco stane nebo přijdou karetní tresty, chybí jim klasický štítový záložník. Dominik Janošek totiž zamířil do Baníku, Modou N‘Diaye sbírá zápasové minuty v Karviné. Olomoucký odchovanec zkrátka hraje aktuálně v takové pohodě, že jej trenéři nesundávají z placu a věří, že mu fazona i zdraví vydrží až do konce sezony.

Kalvach si nenápadně, ale trpělivě razí také cestičku zpět do reprezentace, zcela jistě figuruje na seznamu hráčů, o nichž trenér Jaroslav Šilhavý uvažuje pro baráž ve Švédsku. Ve chvíli, kdy kvůli zdravotním trablům hrozí absence obvyklých opor, by Kalvach mohl být hráčem, který národnímu týmu dobře pomůže. Byť třeba jen jako připravený náhradník.

Naposledy mu patřil duel ve Zlíně, kde Plzeň posedmé v sezoně zvítězila poměrem 2:1 a odvezla si důležité tři body. Kalvach se přesným centrem podílel na vyrovnávací brance Jeana-Davida Beauguela, rozjel akci, po níž domácí zahráli ve vápně rukou a Tomáš Chorý trefi l vítěznou penaltu.

Pokud nedojde k nějaké zásadní události, na Kalvacha bude Plzeň spoléhat i dnes proti Teplicím. „Mají dobré mladé hráče i zkušenosti, jde o vyvážené mužstvo. Musíme hrát hodně nátlakově a důrazně, dát jim najevo, že šancí tady moc mít nebudou, nepustit je k jejich hře, která jim teď přináší body,“ komentoval před zápasem asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

LUKÁŠ KALVACH V SEZONĚ FORTUNA:LIGY 2021/22 Zápasy: 16 Góly: 0 Asistence: 3 ŽK: 6, ČK: 0 Přihrávky: 843, úspěšnost: 81,3 % Driblinky: 19, úspěšnost: 73,7 %

