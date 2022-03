Plzeň s Teplicemi: pragmatické body, Jarošík káral domácí lavičku

Žákův gól-negól

V 76. minutě Filip Žák pláchl plzeňské obraně a vyrovnal, jenže asistent Jan Hurych mu odmával ofsajd. A VAR Jana Adámková jeho verdikt posvětila, byť se zdálo, že teplický útočník pravidla neporušil. „Nemám pro to vůbec vysvětlení. Ptal jsem se i pomezního, proč to mává, když si není jistý. On říkal, že si jistý byl, že to viděl jako jasný ofsajd. Což nechápu, protože jestli se jednalo o ofsajd, tak maximálně to byly milimetry. Na hřišti jsem byl přesvědčený, že to ofsajd nemohl být, protože jsem šel před obránce, obíhal jsem ho zevnitř,“ líčil Žák. „Byli jsme okradeni… Jak to viděli fans?“ tweetoval teplický zadák Tomáš Kučera.