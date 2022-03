SESTŘIH: České Budějovice - Jablonec 2:0. Domácí slaví první jarní výhru

Budějovicím vyšel perfektně vstup do utkání a už v páté minutě se dostaly do vedení. Čolič si na pravé straně vyměnil míč s Mihálikem a napálil prudkou přihrávku do pokutového území, která však rovnou skončila za zády jabloneckého brankáře Hanuše.

Hostům chvíli trvalo, než se po obdrženém gólu vzpamatovali. Ale v 18. minutě se dostali do solidní šance, jenže Černák mířil nepřesně. O chvíli později mohlo Dynamo přidat druhý gól. Mihálik využil nedůrazné hry jablonecké defenzivy, snadno se dostal k míči a těsně za hranicí pokutového území vystřelil. Jeho ránu Hanuš jen vyrazil před sebe a dobíhající Škoda v jasné příležitosti zamířil vedle.

Zkušeného útočníka však promarněná šance dlouho nemusela mrzet. Před koncem první půle se totiž už gólově prosadil. Ve 43. minutě totiž opět zaváhala jablonecká obrana, když nechala Skovajsův dlouhý pas propadnout na Van Burena. Českobudějovický záložník přihrál zpět proti noze naběhnutého Škody, jenž ranou do odkryté branky skóroval.

Severočeská letargie pokračovala i ve druhé půli. Domácí už hráli více obezřetněji a v klidu si hlídali dvougólový náskok. Jablonec se pokusil o pár náznaků útočných akcí, ale žádnou z nich nedotáhnul do konce. Navíc v 57. minutě přišel o zraněného brankáře Hanuše a utkání musel dochytat náhradník Hrubý.

Jihočeši mohli navýšit své vedení v závěru utkání. V 90. minutě ale Van Buren ve velké šanci zamířil vedle a nepřesně zakončoval v nastaveném čase i Mihálik.

České Budějovice vyhrály teprve druhý z posledních osmi ligových zápasů s Jabloncem. Dynamo potvrdilo sílu na domácím hřišti, kde v této sezoně získalo 26 z celkových 32 bodů.

SESTŘIH: České Budějovice - Jablonec 2:0. Dynamo získalo první jarní výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Čolić, 43. Michal Škoda Hosté: Sestavy Domácí: Vorel – Čolić, L. Havel, Králik (C), Skovajsa – M. Valenta, Hora – Van Buren (90. Tolno), Michal Škoda (68. Hais), Brandner (76. Čavoš) – Mihálik. Hosté: Hanuš (57. V. Hrubý) – Štěpánek (32. Vošahlík), Martinec, V. Kubista, Černák – Pleštil (73. Kinčl), Považanec, Hübschman (C), Houska, Smejkal (73. Nykrín) – Silný. Náhradníci Domácí: Šípoš, Konda, Hais, Tolno, Hellebrand, Čavoš, Mršić Hosté: Hrubý, Werani, Nykrín, Kinčl, Skuhravý, Svrček, Vošahlík Karty Domácí: M. Valenta, Van Buren Rozhodčí Batík – Mokrusch, Dobrovolný Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 2854 diváků

Klíčové momenty zápasu:

