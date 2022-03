Místo střídání exkluzivní „angličan“! Navrátil: Ještě že jsem zůstal na hřišti

Pokulhával, naplno skoro nemohl běžet. Chvíli před jedinečnou brankou se nechal ošetřovat u postranní čáry. Jan Navrátil rozhodně nebyl po souboji s karvinským obráncem Eldarem Šehičem fit. Klíčový moment ovšem vysekl výstavní.

„Byl tam souboj u lajny, Šehič šel do kontaktu a trochu mi přilehl koleno,“ popisoval olomoucký záložník. „Koleno se mi zaseklo, trošku bolelo. Střídání už bylo připravené, nechtěl jsem riskovat. Ale jsem rád, že jsem na hřišti ještě zůstal.“

Při gólové ráně prý bolest v noze necítil, nijak ho nelimitovala. „Při střele dobrý,“ přitakal. „Koleno mě bolelo, jen když jsem brzdil. Táhlo mě to, snad to bude v pohodě.“ Míč se k Navrátilovi odrazil od obránce Václava Jemelky.

„Měl jsem ho na noze, věděl jsem, že budu střílet," líčí Navrátil. „Gólman byl trošku vepředu, odrazilo se to od břevna a zapadlo do brány! S mým štěstím jsem si v první chvíli myslel, že to půjde od břevna ven. Ale střela to byla dobrá, tak jsem se jen modlil, aby to tam spadlo. Jsem moc rád. Klíčové je, že z toho pro nás byly tři body. To je nejdůležitější.“

SESTŘIH: Karviná – Olomouc 1:2. Sigma překvapení nedopustila, naději vykřesal Papadopulos

S karvinským brankářem Pavolem Bajzou byl Navrátil ještě na podzim v kabině Slovácka. Během zimní pauzy se oba stěhovali. Navrátil zpátky do Olomouce, Bajza do Karviné. „Pavol mi jen říkal, že zrovna jemu dám takový gol,“ pousmál se střelec. „On je dobrý gólman. Já moc neřešil, kdo je v bráně, jsem vůbec rád za gól. A za vítězství, protože jsme nehráli tak dobře, jako v předešlých zápasech. O to jsou tři body cennější.“

Karvinští po výstavní dělovce jenom bezmocně kroutili hlavami. V předchozím domácím zápase je doma podobnou pumelicí o výhru v 80. minutě připravil budějovický obránce Martin Králik (2:2). „Herně to nebyl špatný výkon, ale fotbal se hraje na góly,“ posteskl si trenér Bohumil Pánik. „Navrátil to trefí, jak dlouho ne. A my, pokud nedá Papadopulos, tak střelce těžko hledáme. Potom je veškeré úsilí a hra v poli znehodnocená, když tam gól nedotlačíme.“

Výstavní trefu uznale ocenil i karvinský střelec Michal Papadopulos. „Vyrovnali jsme, měli jsme další nebezpečné šance, věřili jsme, že vyhrajeme. A pak přijde tahle situace a Navrc dá gól roku nebo měsíce. Stejně jako minule Králik. To bylo to samé. Jsme tým, který dostává krásné góly.“

Také olomouckého trenéra Václava Jílka utěšená trefa zahřála. „Už bylo připravené střídání, štěstí se k nám otočilo,“ oddechl si kouč. „Honza šel přes závit, měl toho už plné zuby, díky bohu, že ještě na hřišti zůstal. Jsem rád i za něho, protože to teď nemá jednoduché. Je slyšet, že nemá čísla odpovídající jeho herní kvalitě, že se neprosazuje. Proto jsem rád, že mu to tam spadlo. A ještě takovým angličanem. O to je to příjemnější.“