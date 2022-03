LIGA NARUBY: Minčevovo mužství, Plavšič vs. drny, DiCaprio u Pelty

Jednou z klíčových událostí víkendu s potenciálně obrovskými důsledky bylo neuznání vyrovnávacího gólu teplického Žáka v Plzni. „Až někdy někdo rozhodne podobnou situaci ve prospěch toho menšího klubu, dejte mi vědět,“ zazní v novém dílu Ligy naruby, která se věnuje i této situaci. Zatímco všichni spílali Liberci za šílený terén, v sousedním Jablonci se asi museli bavit faktem, že fanoušci tentokrát nespílali jim. A co asi znamenala Minčevova hanbatá oslava? To necháme na vás… Podívejte se na fotbal z nadhledu, je to nová Liga naruby!