Dloubák: Terény v Česku ničí fotbal. Hrát v zimě je katastrofa, říká Weber

V aktuálním vydání Dloubáku Weber mluví i o úskalích trenérské práce, která je v české lize založena na ofenzivním fotbale. Nakolik svazují český fotbal terény a jak konkrétně ovlivňují výsledné výkony na stadionech? Jak situaci řešit, pokud to vůbec lze - a jak k zápasům se silnějšími týmy na horším terénu přistupují ligoví trenéři?

Platí, že terén je opravdu pro oba kluby stejný?

„Terén ničí fotbal. Když se podíváte na určitá utkání a způsob hry v lize, do října mají utkání jinou kvalitu i z pohledu držení balonu. A není to jen o samotném utkání, ale i o tréninkovém procesu. V Karviné jsme se dostali snad dvakrát na trávu, trénuje se na umělkách, na špatných terénech. Hráči nemohou dostávat takové automatismy. Rozdíl mezi zahraničním a českým fotbalem je v rychlosti práce s míčem a v rychlosti přihrávek, a to vše špatný terén znemožňuje.“

Jak se to odráží třeba na některém konkrétním zápase?

„Krásně to bylo vidět v utkání Jablonec - Sparta. Tam bylo dvaadvacet technických hráčů, vesměs je znám a na dobrém terénu by to bylo vynikající utkání, jsem o tom přesvědčený. Vzadu mají konstruktivní hráče oba týmy. Výstavba velice dobrá, středoví hráči kvalitní, ale ten terén… Je tam možná půlvteřina při zpracování míče, pak se hráč dostane do souboje. Nevypadá to tak pěkně, jako kdyby byl dobrý terén, přitom obě mužstva jsou kvalitní.“

Mluvil jste o Pavlu Vrbovi, nelitujete ho, když vidíte i trávník na Spartě? Být v jeho kůži, dá se s tím dělat víc?

„Z pohledu trenéra se těžko dá dělat víc. Pavel by musel ustoupit od nějakých priorit. Vzít si věž, nakopávat to – a to on nechce. Ten fotbal by se samozřejmě nelíbil ani možná na Spartě. Nedokážu úplně nedokážu posoudit trávník na Letné, často je kritizovaný, když jsme tam hráli ještě v září, hřiště vypadalo v pořádku, ale limituje je to. Už jenom z pohledu toho, že Sparta má určitě kvalitní tréninkové hřiště, třeba průpravná kombinace a nácvik probíhají na jiných terénech než to samotné utkání, a to pak zápas poznamená.“

Jak k takovému utkání na špatných terénech přistupují trenéři outsiderů?

„Nechci obhajovat Spartu, protože pro soupeře je to stejné, ale kdybych byl trenér Zlína, Karviné nebo Teplic - řeknu raději víc týmů, ať se někdo neurazí, raději pojedu na Letnou, když je tam horší terén, než když je lepší. Protože to samozřejmě větší šanci, že mužstvo uspěje.“

Hraje roli i to, že se týmy takticky víc připravují na soupeře než na sebe?

„Je to možné. Ale vracíme se na začátek otázky. Aby mužstva měla dobrý tréninkový proces, potřebují lepší zázemí. A to se zlepšuje, ale trávníky jsou strašný problém. Nevím, jestli to u nás vůbec jde vyřešit, pokud se u nás bude hrát liga v únoru, v prosinci, je to velmi složité. Navíc jsou tam dva náhledy. Nevím, jak to je v Liberci a Jablonci, kde sněží pět měsíců a udržet tam trávník v takovém stavu, aby odpovídal parametrům v lize, je skoro nemožné.“

Dá se to už řešit spíš umělkou?

„To je jiný sport. Přiznám se, že jsem i nerad hrával utkání v přípravě na umělé trávě. Většinou jsou ta hřiště ještě menší, umělá tráva není cesta. Ani sám nevím, nemám na to řešení, protože se kvůli termínům UEFA musíme posouvat do těchto období. Ale jestli to vede ke zlepšení? Nevede. U nás je nejlepší na fotbal červenec, srpen, září, možná říjen, tam se hraje málo, protože je pauza. A pak to doháníme v lednu, v únoru, a to je katastrofa.“

