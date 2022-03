Velký zápas na oslavy 100 let. Baník si zve Skoty, na kolik ho to přijde?

Oslavy 100 let od založení Baníku Ostravy by měl zpestřit souboj se skotským Celtikem • Reuters

Oslavy 100 let od založení Baníku Ostravy by měl zpestřit souboj se skotským Celtikem

Do Ostravy v červenci dorazí velkoklub. A je jedno, zda Baník konečně postoupí do evropských pohárů a splní si sen, či nikoli. Tak jak tak podle informací Sportu zpestří oslavy 100 let od založení FCB utkání s Celtikem. Lídr skotské Premiership a jednapadesátinásobný mistr přiletí do Slezska speciálem ze soustředění v Rakousku. Celá akce by měla vyjít zhruba na čtyři miliony korun.