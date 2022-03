Plzeň se ČERVENÁ. Nervy pracují, hráče tlačí i agresivní lavička

Pohled do historických statistik napovídá, že pět červených karet nejde s mistrovskými ambicemi příliš dohromady. Plzeň hned ve dvou titulových sezonách (2014/15 a 2017/18) neměla ani jednoho vyloučeného hráče, ve zbývajících dva (2010/11 a 2015/16), respektive tři (2012/13). Pět je naopak v novodobé éře vyrovnaným maximem, kterého červenomodří dosáhli poprvé v ročníku 2018/19, kdy skončili druzí za Slavií.

Právě v podzimním zápase v Edenu se plzeňská disciplinární vizitka začala kazit. Hosté nastoupili na hřiště s krvavýma očima a jasnou strategií zastrašit klíčové hráče Slavie, zejména Petra Ševčíka, nevybíravými zákroky. Postupně se ze hřiště předčasně pakovali Radim Řezník, Luděk Pernica a Jhon Mosquera a domácí zvítězili 2:0.

Slavia - Plzeň: Řezníkova “vražda” na Ševčíka za červenou! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Šlo nicméně o naprosto výjimečný extrém, který trenér Michal Bílek i s ohledem na další okolnosti mimořádně vypjatého zápasu nijak zvlášť nekomentoval. Zato když se o kolo později proti Olomouci hloupě vyfauloval pro změnu Filip Kaša, hodil ho Bílek bez milosti pod autobus. „Samozřejmě že jsem na něj naštvaný,“ přiznal rozmrzele po domácí remíze 0:0. „Oba fauly byly naprosto zbytečné. Tyhle situace vůbec nezvládl.“ K Milanu Havlovi, zatím poslednímu plzeňskému hříšníkovi v této sezoně, byl Bílek naopak v sobotu shovívavý. Patrně i proto, že tentokrát hra v oslabení nestála Plzeň žádné body.

Plzeň - Teplice: Havel byl po zásahu VAR vyloučen! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Třetí červená pro hosty, končí i Mosquera! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Na hřišti je to těžké posuzovat, pořádně jsem to neviděl. Bylo to pro nás překvapení, už žlutá se mi v první moment zdála přísná, ale asi VAR odhalil něco navíc. Dali jsme tam Řezníka a soustředili se jenom na defenzivu. Věděli jsme, že to musíme ukopat,“ uvedl kouč po vydřeném vítězství 1:0 nad Teplicemi.

Pro úplnost – sudí Marek Radina udělil Havlovi červenou až na základě intervence VAR Jany Adámkové, což komise rozhodčích posléze označila za její chybu s tím, že do situace neměla vůbec vstupovat.

Svést pět červených pro Plzeň v této sezoně jen na náhodu však nejde, nějaké opodstatnění tento jev má.

V první řadě jde o to, že Viktoria pod Bílkem není zdaleka tak dominantní jako v minulých letech, nevykazuje dříve tradiční převahu v držení míče, naopak se kolikrát jen pragmaticky brání. Z toho logicky plyne větší počet faulů a tím i větší pravděpodobnost karetních trestů. V tomto ročníku spáchali Lukáš Hejda a spol. už 361 faulů, což je v rámci celé soutěže řadí hned na třetí příčku za Hradec Králové (452) a Zlín (376).

Slavia - Plzeň: Pernica si počíhal na Plavšičův kotník, hosté v devíti! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Krmenčík napadl Hejdu i Beauguela!

„Plzeň má navíc velmi agresivní lavičku a na hráče se to přenáší. V tom úplně souhlasím s Jirkou Jarošíkem,“ upozorňuje nejmenovaný ligový trenér na další nešvar, na nějž jeho teplický kolega Jiří Jarošík otevřeně upozornil.

„Celý realizák zbytečně tlačí na čtvrtého rozhodčího, tohleto chování nechápu. Musím říct, že Michal Bílek byl korektní, zachoval si dekorum, ale u zbytku nechápu, proč další pořád vyskakují a co tam vůbec mají dělat?“ divil se Jarošík v sobotu běsnění asistentů trenéra Pavla Horvátha, Marka Bakoše či vedoucího mužstva Miroslava Hrdličky.

Plzeň je reálně ve hře o titul, který by jí navíc mohl konečně přihrát kýženého nového majitele. Jde o hodně, je logické, že všem v klubu nervy pracují naplno. Ale v ligovém finiši se spíš hodí chladná než horká hlava.

ČERVENÉ KARTY VE FORTUNA:LIZE Slovácko 6 Plzeň 5 Liberec 5 České Budějovice 3 Jablonec 3 Slavia 3 Olomouc 3 Baník 3 Teplice 3 Pardubice 3 Mladá Boleslav 2 Hradec Králové 2 Zlín 2 Karviná 2 Bohemians 1 Sparta 0