Klusáčka štvou polovlastní góly: Třeba naštvaní fanoušci hráče probudí

Bohemians opět vedli a znovu vedení ztratili. Jak se to stalo?

„Kdybychom si pustili hodnocení minulého zápasu, bylo by to podobné. Dostaneme se do vedení a místo toho, abychom ho navýšili, tak si dáme v podstatě polovlastní gól. Pak ve druhém poločase přijde trošku nervozity, inkasujeme a závěr dohráváme v křeči. Ztratili jsme tři body v zápase, který jednoznačně máme vyhrát. Jaký je na to recept? Jednoznačně dohrát zápas s čistým kontem. Teď to momentálně nedokážeme, protože chyby, které děláme v obraně, se pořád opakují.“

Čím si je vysvětlujete?

„Je to určitá nervozita a přemíra snahy. V situaci, kdy jsme tři na jednoho, vystoupí jeden stoper nesmyslně do záložníka, další dva propadnou a brankář vyběhne zbytečně na riziko. Za mě je to polovlastní gól.“

Po zápase si vás zavolal kotel, co jste si vysvětlovali?

„Proběhlo to v rozumné formě, nebylo to nijak urážlivé. Fanoušci chtějí jen, aby hráči bojovali za Bohemku. Je fantastické, že už můžou chodit diváci, protože při zápase jsou vždy cítit. Pro hráče a nás k tomu patří odpovědnost. A že v téhle situaci nejsou spokojení, tomu jednoznačně rozumím. Jsou obrovsky zklamaní a mohou hráčům říct něco jiného, probudit nás, nakopnout. Chtějí, abychom zlepšili výsledky. To je věc, kterou naprosto chápu a souhlasím s ní.“

Ale jak to udělat?

„Nesmíme si dávat vlastní góly.“

Opět jste změnil rozestavní, tentokrát na tříobráncový systém…

„Záleží, jaký hráčský materiál máte v zápase k dispozici, i na soupeři. Slovácko hraje hrozně vysoko s beky a útočná trojka to svírá, takže se tříobráncovka nabízí a myslím, že to fungovalo.“

Zároveň střelec Slovácka Lukáš Sadílek říkal, že při tříobráncovém systému vzniká za beky prostor, odkud mohli oni centrovat.

„To možná řekl, ale jestli jste si všiml, tak v obou situacích u nich beci byli. V prvním případě Dostál, ve druhém Vondra. To není problém tříobráncového systému, ale problém řešení situace hráčem. Stejně jako první gól: Není to o systému, ale pokud uděláme tak hloupou chybu, tak gól dostanem.“

Karviná vyhrála v Ostravě, vy v Karviné hrajete příští kolo. Je další zápas o to důležitější?

„Není to důležitější zápasy. Kdybychom to proti Slovácku zvládli, tak to pro nás jsou stejné tři body. Nepříjemné to bude, pokud vítězství Karvinou povzbudí a ucítí šanci. Zápas je po reprezentační pauze, kdy to může být všeljak. Doufám, že to zvládneme.“

Jak tým během reprepauzy povzbudit?

„Nad tím se musíme zamyslet. Máme tam jedno přípravné utkání a musíme zvážit, co s tím. Takhle dál hrát nemůžeme.“