Bílek: Spokojení nejsme. Chválil nasazení Chorého i výkon nováčka

Berete bod z Jablonce jako ztrátu?

„K vítězství jsme měli blíž, dostali jsme se do několika brankových příležitostí a tutovek. V první půli to byl Bucha, ve druhé jsme tam měli další, které jsme neproměnili. Chorý, Eduardo (Santos) a byly tam i další závary. Z toho pohledu spokojení tolik nejsme. Oba týmy se podřídily terénu, hrál se jednoduchý fotbal, hlavně dlouhé míče za beky do prostoru. Je to pro nás škoda, na druhou stranu Jablonec má pořád velmi dobrý, nepříjemný tým. Třeba ten bod, co jsme tady získali, bude v konečném účtování hodně důležitý.“

Jak se vám líbil Eduardo Santos na levém beku?

„Byla to trošku nouze, přišli jsme před zápasem o dva krajní obránce, Havel ani Holík nemohli hrát. Zvládl to poměrně dobře. Je vysoký, soubojový hráč, snažil se podporovat i ofenzivu. Přestože to není jeho post, zhostil se toho dobře. Do budoucna s ním ale logicky počítáme spíš na stopera, protože to je jeho post.“

Co vám chybělo ke gólu při šancích, přispěl k tomu špatný terén?

„Když šel Buchy (Pavel Bucha) ke konci první půle z boku na bránu, tak trefil gólmana, Chorý pak trefil tyč. Eduarda (Santose) vychytal gólman Jablonce. Tohle terénem nebylo. Měli jsme smůlu, když jsme trefili Hanuše, nebo to skvěle chytil, jako při šanci Eduarda.“

Pomohl vaší hře druhý útočník Tomáš Chorý?

„Jak jsme tam dali Chorase, tlak jsme ještě vystupňovali a byli pro soupeřovu bránu daleko nebezpečnější. Měli jsme tam dva vysoké útočníky, oba přidrželi téměř každý balon, pak jsme se i dostali víc do hry. Bylo dobré rozhodnutí tam Chorase dát, aby Bogy nebyl vepředu sám. Oni dva i Mosquera jsou v soubojích velmi silní a o nich to dneska bylo."

Je vaším cílem pro zbylá kola základní části udržet první místo v tabulce?

„Je to spíš přání, než cíl. Víme, jaké je naše postavení v tabulce, uvědomujeme si, že Slavia hraje dobře. My jsme získali bod, uvidíme, jak budou hrát oni, po tomhle kole je máme doma, stát se může cokoliv. Zbývá pořád ještě dvanáct bodů.“

Bude důležité, kdo půjde do nadstavby z prvního místa?

„Může to hodně napovědět, jak skončí liga po třiceti kolech. Pak se ale hraje ještě pět těžkých zápasů, do konce soutěže zbývá spousty zápasů, je zbytečné kalkulovat. Teď máme pauzu a budeme se koukat na nejbližšího soupeře, což je Slavia.“

Jablonec - Plzeň: Hanuš fantasticky vytáhl Santosovu střelu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jablonec - Plzeň: Staněk fantasticky vytáhl Zeleného hlavičku

Jablonec - Plzeň: Chorý nastřelil spojnici břevna a tyče! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné