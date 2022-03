Hrdina Hanuš vychytal Plzeň: Věděl jsem, že často vyhrávají o jediný gól

Je pro vás bod zisk, nebo ztráta?

„Předně: Plzeň je kvalitní soupeř a je první, může hrát do posledního kola o titul. Zato my jsme v situaci, v jaké jsme, sbíráme body pomalu. Není to ideální, ale věřím, že další zápasy zvládneme. Včetně nejbližších dvou s Pardubicemi a Zlínem, po nich se můžeme posunout výš.“

Může vás nakopnout právě remíza s lídrem ligy?

„Věřím, že ano. Kvalitu máme a hra taky často nebyla špatná, ale nedávali jsme šance. Táhne se to s námi už od podzimu. Někdy to takhle ve fotbale je, ale chceme se z toho dostat. Máme dost zraněných, ovšem teď pro nás v pravý čas přichází reprezentační přestávka. Snad se dáme do kupy a budeme na závěr sezony připravení v nejsilnější možné sestavě.“

Možná vás brzdí i dvanáct remíz, ne? V lize jich nikdo nemá víc.

„Jasně, je jich hodně. Kdybychom většinu přetavili ve vítězství, v tabulce bychom byli výš. Některé remízové zápasy jsme mohli strhnout na svoji stranu, snad se nám to povede v dalších kolech.“

Ještě k bitvě s Plzní: kdy vám bylo nejhůř?

„Nejsložitější byla střela Chorase (plzeňského útočníka Tomáše Chorého). Tečoval jsem ji a šla na tyč, moc nechybělo. Nepříjemná byla i tutovka Buchy na konci první půle, vyrazil jsem to vedle. Nebylo to jednoduché, ale bylo to v hezké výšce na chycení.“

Nebyla to vaše nejcennější nula v kariéře?

„Takhle to nemám rozdělené. Jsem rád, že jsem nastoupil a pomohl týmu. Kluci do defenzivy pracovali výborně. Neměli to lehké, ale poradili si. Sám jsem se cítil dobře už před zápasem a na hřišti se to potvrdilo.“