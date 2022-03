Slavia nachystala další comeback. Záložník je zpátky po 11 měsících

Jakoby Slavia uměla dávat velkým návratům vyšší smysl, symboliku. Když se po třináctiměsíční pauze vracel na hřiště David Hovorka, bylo to hned do derby proti Spartě, kde od dětských let vyrůstal. Teď je na řadě Lukáš Provod. Trenér Jindřich Trpišovský to letmo naznačil už na tiskovce před odvetou osmifinále Konferenční ligy proti LASKu, byť nikoho nejmenoval. Ale oči mu úplně zářily…

„Blíží se návrat hráče, na kterého jsme dlouho čekali,“ poodhalil trochu tajemně.

Provod už je připravený po stejně vážném zranění, jaké měl Hovorka. Přetržený přední zkřížený vaz v koleni „přebolel“, rekonvalescence trvala necelých jedenáct měsíců. Těžké zranění si přivodil na začátku loňského května v ligovém utkání na hřišti Olomouce.

A dnešní soupeř? České Budějovice. Čili mužstvo, z něhož si Slavia záložníka vytáhla v září 2019. V jihočeském celku stihl tehdy na začátku ročníku osm soutěžních zápasů, než Trpišovský a spol. praštili do stolu a přetáhli talentovaného hráče do Edenu.

V Dynamu byl tenkrát Provod na hostování z Plzně, které patřil od dvanácti let, ale v jejím dresu se nikdy do ligového profesionálního fotbalu neprosadil. Mimochodem, šlágr proti Viktorii, zápas prvních dvou mužstev ligy, je na programu hned, jak odezní reprezentační pauza.

Až na jihu Čech dali Provodovi příležitost. Dokonce o půl roku dřív, než se ozvala Slavia. Už na jaře v ročníku 2018/19 střádal v Dynamu první prvoligové starty, a když po létě ve stejném klubu úspěšně pokračoval, dostal za odměnu velký přestup a perspektivu.

Ta se po prvotních těžkostech a zvykání začala rýsovat o rok později, na podzim 2020. Provod chytil lauf, který ho vystřelil až do národního týmu. Objevil se na zářijovém srazu, pak i na říjnovém, a nechyběl ani na tom v březnu 2021. Proti Belgii, při úctyhodné remíze 1:1 v kvalifikaci o mistrovství světa, dokonce dával svůj první reprezentační gól.

Jenže tělo se pod náporem slávistické jízdy za dalším titulem kombinované s Evropskou ligou unavilo. Náznaky byly znát na některých jarních ligových kolech, když Provod vynechal na konci dubna vršovické derby s Bohemians. O týden později ve šlágru proti Plzni hrál zhruba půl hodiny, v dalším kole v Olomouci naskočil v základu…

A křup. Po osmnácti minutách nevydržel přední zkřížený vaz v koleni a meniskus. Přitom tehdy se hodně nahlas mluvilo o tom, že ho v létě může potkat „óbrpřestup“. Byli se na něj podívat třeba skauti z Evertonu.

Dneska začíná nanovo, po téměř jedenácti měsících od zranění. V ideálním případě znovu rozjede svoji kariéru. Jen dovětek, na jaře pouze v domácí soutěži, Slavia s ním nemůže počítat pro čtvrtfinále Konferenční ligy proti Feyenoordu. Chybí totiž na soupisce pro poháry.

Jak budou „sešívaní“ ve zbytku sezony nastupovat

Marodka se postupně vyprazdňuje, tím nejhůř postiženým hráčem zůstává obránce Jan Bořil, který bude mít co dělat, aby vážně poškozené koleno doléčil aspoň v průběhu podzimní části příští sezony. Jak by mohla vypadat sestava Slavie ve zbytku sezony v obou soutěžích, ve kterých pokračuje?

FORTUNA:LIGA

To je ta v uvozovkách snazší varianta, jelikož k dispozici jsou všichni hráči registrovaní na Fotbalové asociaci v klubu, tedy ve Slavii, formálně řečeno. Trenéra Jindřicha Trpišovského neomezuje žádná zvlášť tvořená soupiska, pouze případné disciplinární tresty a zdravotní stav. A kvůli němu se kromě krátkodobě zraněných nedá na dlouho počítat už jen s obráncem Janem Bořilem. Deník Sport u některých postů, kde je situace vyrovnanější, vypisuje rovnou i alternativy. V české lize například víc padá do úvahy využívání Stanislava Tecla než v evropských zápasech, kde září Yira Sor. V obou soutěžích má nicméně výsadní postavení v sestavě hlavně spolehlivý záložník Tomáš Holeš a bek Alexander Bah.

Pravděpodobná sestava Slavie pro Fortuna ligu • Foto Deník Sport

Konferenční liga

V téhle soutěži je slávistická sestava velmi omezená právě soupiskou, kterou podle pevných kritérií odevzdává na UEFA. Nejsou na ní obránci David Hovorka a David Jurásek, záložníci Lukáš Provod, Jakub Hromada a útočník Daniel Fila. Jde tedy hlavně o hráče, kteří v době aktualizace soupisky před jarní částí byli buď stále ve stavu zraněných a neexistovala šance, že by mohli zasáhnout hned do prvního kola proti Fenerbahce, nebo ve Slavii ještě nebyli, viz posily Jurásek a Fila. Pro příští čtvrtfinálový dvojzápas s Feyenoordem bude velmi důležité, aby se stihli uzdravit Taras Kačaraba a Oscar Dorley, a pro sichr aby už byl připravený na delší zátěž i Ondřej Kúdela, protože mužstvu budou kvůli červeným kartám chybět Aiham Ousou a Srdjan Plavšič.