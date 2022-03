Vitík se dočkal, první trefa za áčko Sparty: Konečně! Těší mě i nula vzadu

Pětadvacátý start v české nejvyšší fotbalové soutěži ozdobil Martin Vitík ze Sparty svým prvním ligovým gólem. Devatenáctiletý obránce jím pomohl pražskému celku k vítězství na hřišti Mladé Boleslavi (3:0). Nikým nekrytý poslal do sítě míč po rohovém kopu Bořka Dočkala. Na podzim odehrál v lize celý zápas s Karvinou, půl hodiny s Bohemians a plnou minutáž proti Hradci Králové. Více prostoru nedostal. Po zimní pauze je to ale i vzhledem ke zraněním Ondřeje Čelůstky s Filipem Panákem jiná píseň. Nenastoupil jen ve dvou utkáních (v Českých Budějovicích a s Plzní) a i díky tomu nabírá potřebné sebevědomí.

Vstřelil jste svůj první gól za sparťanské áčko. Jak jste si ho užil, byla radost velká?

„Čekal jsem na něj opravdu dlouho, jsem rád, že se mi konečně povedlo skórovat. Dostal jsem od Bořka (Dočkala) výborný balon, byl jsem před brankou sám a trefil to.“

Vzpomenete si vůbec, kdy naposledy jste dal z malého vápna gól nohou po centru z rohu?

„Naposledy v béčku, to jsem dával nohou po dorážce asi tři. Teď jsem čekal na první ligový. Jsem moc šťastný, že jsem ho dal.“

Prý jste na tréninku podobná zakončení po centrech ze stran speciálně trénovali, což se tedy vyplatilo, že?

„Myslím si, že tady to bylo lepší než na tréninku. A v zápase je to hlavní.“

Máte být při standardních situacích hráčem, který bude zakončovat, nebo je vaším úkolem spíše clonit?

„Někdy dělám prostor, takovou tu černou práci, třeba pro Láďu Krejčího, jindy zase on pro mě. Úkolem je ale určitě vždy dát gól.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 0:3. Vitíkův první ligový gól, výhru pečetil Krejčí

Jaký to byl proti Mladé Boleslavi z vašeho pohledu zápas?

„Myslím si, že v první půli jsme víc dominovali, po ztrátě míče jsme vždy dokázali dobře reagovat. Ve druhém poločase už to nebylo takové, byly tam nějaké závary, ale jako obrana a celý tým jsme to ustáli. Konečně jsme udrželi nulu, která nám dlouho chyběla.“

Osobně jste si během utkání hodně dovolil, z čeho vaše sebevědomí pramenilo?

„Věřím si zápas od zápasu víc a víc. Jsem hlavně rád, že můžu nabírat zkušenosti a pomáhat týmu. Jsem šťastný i za to, že jsme konečně udrželi nulu, protože to nám také chybělo.“

Dá se na posledních dvou zápasech, tedy výhře v Boleslavi 3:0 a vítězstvím 3:1 nad Pardubicemi, stavět?

„Celkově je důležité, že nabíráme vítězstvími sebevědomí. Musíme v tom pokračovat, lepší se to. Ale hlavně musíme dát stranou slova a ukázat to na hřišti.“