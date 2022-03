Rada řval, pak Bílka poplácal. Křivdu nesnáším, vysvětloval oholený kouč

Jablonec se v závěru zápasu s Plzní soustředil hlavně na bod za remízu 0:0, Plzeň chtěla tři, a tak Matěj Trusa v přemíře snahy zbořil Davida Housku. Rozhodčí Machálek tasil žlutou kartu, podle Michala Bílka zbytečně. To ovšem napružilo Petra Radu.

Trenérský bouřlivák předvedl mezi střídačkami jednu ze svých proslulých scén: pobíhal tam a zpátky, řval, zlostně máchal rukama. Zkrátka výbuch vzteku jako z učebnice. A v 63 letech zároveň nebývalá fyzická aktivita.

„Bylo to v závěru, kdy jsme tahali za kratší konec, ale Míšu znám léta a pak jsme si podali ruku a pak můžeme jít na kafe. Už to takhle nějak doklepu,“ vysvětloval v pondělí večer v pořadu Tiki Taka. Klidný, oholený, k nepoznání.

Svými emocemi je ale proslulý. Když něco chce říct, řekne to. Když v něm bouchnou saze, letí ven. Účastníci zápasů i tiskovek mohou vyprávět.

„Ono to vypadá, že se tím chci zviditelňovat, ale já prostě nesnáším křivdu. Hráči s tím nemůžou nic dělat, ale já za chvíli skončím a přijde někdo jiný. Už jsem takový a takový zůstanu. Když mám hráče, tak za ně budu bojovat, protože oni bojují i za mě,“ obhajuje se s odstupem několika desítek hodin.

A mezi hráči má zastání. Potvrdili to ve studiu i Petr Švancara nebo Vladimír Šmicer . „Kabina to ocení, trenér bojuje za ně. Když cítí křivdu, tak to v rozhovoru prodá,“ prohlašuje brněnský patriot. Vladimíř Šmicer nabídl srování třeba s Filipem Pešánem a jeho „poker face“, kterou mu fanoušci vyčítali: „Petr by mohl být novým trenérem hokejového nároďáku, ale byl by čtyřikrát za třetinu na ledě,“ smál se Švancara.

