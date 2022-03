Nový kouč klokanů Veselý: Klusáčkovi se ulevilo, výměna je ostudou hráčů

Jaká je vaše pozice v Bohemians? Jste dočasný, nebo trvalý hlavní trenér?

„S vedením jsme to nespecifikovali. Původní myšlenka je dokončit sezonu, ale bude záležet na výsledcích. A pak si řekneme, co dál. Zatím jsem ani nechtěl měnit smlouvu, byť mi to vedení nabízelo, protože cítím odpovědnost. Pokud by měly neúspěšné výsledky pokračovat, tak ani moje pozice není neotřesitelná. Nejde o moji pozici, ale o Bohemku.“

Když jste v zimě přicházel, měl jste myšlenku, že se možnost být hlavním trenérem otevře? Ať už v létě, nebo i v průběhu jara?

„Ne. S Luďou (bývalým trenérem Luďkem Klusáčkem) nás pojí profesní i lidské přátelství. I klub mi nabízel mi smlouvu na rok a půl, ale já chtěl, aby můj kontrakt kopíroval ten jeho (do konce aktuální sezony). Luděk mi zároveň říkal, že už se cítí unavený a možná po sezoně skončí. Ale určitě jsem nepřicházel s myšlenkou to po něm převzít. Možná to padlo v myšlenkách někoho jiného, ale ne v mých.“

Jaké to je nahrazovat takhle narychlo kolegu a kamaráda?

„Těžký. Dva dny jsem z toho špatnej. Včera jsem to říkal i hráčům, že je to ostuda a vina hráčů. Kvůli nim odchází slušný člověk a dobrý trenér. Zlomily ho chyby hráčů, ne trenérská kvalita. Já za něj do poslední chvíle kopal. Když myšlenka na výměnu padla po zápase, tak jsem kategoricky řekl, že ne. Až druhý den se sešli Luďa a sportovní ředitel (Miroslav Držmíšek) sami, tak se takhle rozhodli a oba mi nezávisle na sobě volali. Já to nejdřív odmítl a až po několika telefonátech a na Luďovo naléhání jsem se rozhodl pokračovat.

Čím argumentoval?

„Tím, že nový trenér by neměl tolik času na seznámení. Luděk byl odhodlaný. I diskuze s fanoušky minulý týden probíhala velmi korektně, byť tam padaly kritické dotazy. Fanoušci dostali odpovědi a Luďa tam byl plný síly. Ale znám ho a cítil jsem, že mu to není jedno. Spíš si myslím, že je to jeho rozhodnutí, už necítil sílu a teď se mu určitě ulevilo. A mně se přitížilo (směje se).

V čem je Jaroslav Veselý rozdílný od Luďka Klusáčka?

„Hlavně jsem o deset let mladší (směje se). Ale hodně jsem se od něj naučil, byl to i můj mentor na profilicenci. Máme podobný pohled na fotbal, ale naturelem jsme jiní lidé. On je víc přemýšlivý, detailista a puntičkář. Já jsem energičtější, větší střelec. I možná proto tohle rozhodnutí. Teď se asi hledá energie do týmu. Není to o nějakém dělání fotbalu, ale o nakopnutí týmu.“

Podle tréninku to vypadalo, že i výrazně hlasitější.

„O tom mluvím. Ale prostor jsem dostával velký, ze zahraničí jsme sehraní. Teď se pozice změnila v tom, že řídím celý tréninkový proces a realizační tým.“

Když jste ho zmínil, doplníte si realizační tým?

„Dostal jsem možnost přivést si asistenta. Měl jsem dva tipy, vedení také. Po úvaze a diskuzi jsem se rozhodl, že do zbytku sezony půjdeme tak, jak jsme. Nový asistent by se musel adaptovat, vlastně by mi ani moc nepomohl. Víc se můžu opřít o realizák, který tu je. Znalost hráčů máme, ať už typologicky nebo mentálně. Teď je důležité prodat to, že hráče známe. Pokud bych měl pokračovat dál, rozšíření by se řešilo v létě.“

Máte připravenou pro tým nějakou změnu, odlehčení?

„Tatarák nechystám. Pořád si myslím, že hráči zlomení nejsou. Nemyslím si, že jim je situace jedno. Někdo se zatáhne do sebe, někdo je podrážděný, ale že by v kabině sedělo třicet zlomených, to ne. Budou nějaké změny ve cvičeních, to by atmosféru mohlo trošku rozbít. Ale primárně první týdny budou víc o práci, abychom věděli, s kým můžeme počítat.“

Říká se o vás, že se hodně zaměřujete na taktiku. Může to Bohemians pomoct? Trápily je jiné věci než taktické chyby…

„Vím, že se tohle říká. Možná pracuju s videem víc, než jsou hráči zvyklí. Ale týmy, které jsem trénoval, si nestěžovaly. Mám rád, když hráči znají své role, ale nemyslím si, že teď je problém v taktice nebo ve způsobu hry. Problém je v tom, že se dělají individuální chyby.“

No právě. Jak zamezit něčemu tak nahodilému, jako hrubka ve vlastním vápně?

„Jsou dvě možnosti. Buď budeme věřit, že je hráči přestanou dělat, nebo vybereme ty, kteří je dělat nebudou. A ti, co je dělají, nebudou hrát. Víme, že chybují různí hráči, ale někteří se v tom opakují. Máme dva týdny na to vybrat ty, kteří budou mentálně připravení, že zápasy budou těžší a těžší. Tlak bude narůstat.“

Máte 14 dní a pak výjezd do Karviné. Důležitější zápas, než se ještě před pár týdny zdálo...

„Nechci, aby znělo, že když vyhrajeme v Karviné, tak bude všechno růžové, a když prohrajeme, bude konec světa. Pak jsou ještě další tři zápasy a dalších pět ve skupině o udržení. Ale pokud bychom tam bodovali, mohli bychom být ve výhodné situaci. Ale tím neříkám, že zápas nebude důležitý. Cítíme, že o něco jde, a způsobili jsme si to sami, že teď na nás tlak bude. Nebude to rozhodující zápas, ale může leccos napovědět. Teď musím vybrat 11 válečníků.“

Zároveň vás trápí velká marodka. Kdo se bude vracet a jak může pomoct?

„To nevíme. Ale marodka se netýká jen Bohemky. Shodou okolností jsem mluvil s Martinem Svědíkem a dalšími trenéry a marodky mají všichni. Jablonec má 10 hráčů mimo, Teplice, Pardubice... Je to na delší analýzu, začít u toho, jak se hráči starají sami o sebe, o lékařském personálu, o hřištích... Ale nebudu první trenér, který zmíní termínovou listinu. Je šibeniční. Týmy mají co dělat, aby vůbec hrály na kvalitních hřištích zápas. Česká liga není, kromě Slavie, Sparty a Plzně, připravená trénovat na trávě v lednu. Ruské týmy, když na to měly finance, mohly na dva měsíce odletět. My jsme před měsícem trénovali na zmrzlé ploše. Na umělku nemůžete – z toho jsou zranění. Ale není to vina klubu, ale svaz si musí rozmyslet komplet infrastrukturu, jestli se někde seženou dotace, nebo kde na to mají kluby brát peníze.“

A tušíte, kdo konkrétně se z vaší marodky brzy zapojí?

„Zatím se nikdo nevrátil do tréninkového cyklu. Budeme s hráči komunikovat a uvidíme. V Karviné hrajeme až v neděli, takže příležitosti budou. Ale vzhledem k povaze a době zranění nemyslím, že to bude někdo, kdo nastoupí do základní sestavy.“