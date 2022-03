Z boxera fotbalista. Hvězda z Ukrajiny je v Česku, zahraje si proti Hradci

V jejich zemi se válčí, Ukrajinu ničí ruská agrese. Dopadá, logicky, i na sportovce. Proto se boxer Oleksandr Usyk usadil v Praze, fotbalový tým Žytomyr, který je na devátém místě druhé ligy, zase dlí po soustředění v Turecku v Hradci Králové.

Ve středu se jejich cesty protnou, Usyk by si měl za Žytomyr kopnout v přípravném duelu. Pro boxera bude fotbalový podvečer jedním zastavením na cestě k velkému zápasu, v červenci se má podruhé poměřit s anglickou superstar Anthony Joshuou. Ukrajinec Brita před časem připravil o světový profesionální titul, zdolal ho na stadionu Tottenhamu v Londýně. Nyní se čeká velká odveta.

Usyk se přitom chtěl zapojit do bojů na Ukrajině.

„Jak se to jen mohlo stát ve 21. století? Pokud budou chtít vzít můj život nebo životy mých blízkých, budu to muset udělat,“ řekl Usyk v rozhovoru pro CNN. „Ale to já nechci, nechci střílet, nechci nikoho zabít, ale asi nebudu mít na výběr. Zní to sentimentálně, ale moje duše patří Pánu a moje tělo a má čest patří mé zemi, mé rodině,“ pronesl.

„Moje země a moje čest jsou pro mě důležitější než mistrovský pás,“ doplnil.

Nakonec se však rozhodlo, že bude i pro jeho vlast přínosnější, když se do zápasu pustí. A bude dál upozorňovat na to, co se na Ukrajině děje. „Rozhodl jsem se začít připravovat na odvetu s Joshuou. Spousta mých přátel mě podporuje,“ uvedl na Instagramu. Ve videu je za ním žlutomodrá vlajka s nápisem a vzkazem pro ruského prezidenta: „Hands off Ukraine, Putin (Ruce pryč od Ukrajiny, Putine).“

Fotbalisté Žytomyru mají podobný postoj. I oni mají v plánu v případě potřeby vyrazit do boje. Zatím však zůstávají v Hradci. Trénují v areálu Olympie, kdysi třetiligového klubu. Zahráli si proti diviznímu Náchodu, který zdolali 4:1. Poté padli s druholigovým Varnsdorfem 0:1, ale ukázali přednosti. „První poločas dominovali, na těžkém hřišti se nebáli hrát kombinační a technický fotbal,“ řekl domácí Lukáš Hušek.

Třetí střet čeká Ukrajince ve středu. Proti nim bude stát hradecké béčko, účastník třetí ligy. „Ten mančaft jsem viděl hrát, vím, že má kvalitu, bude dobré, že se poměříme s kvalitním soupeřem. I proto, že nám to může ukázat něco směrem k neděli. Hrajeme ve stejný den jako áčko, doplnění z něj tentokrát nebude takové,“ prohlásil kouč Karel Krejčík.

Pro jeho svěřence půjde o slušnou prověrku. Pro manažery všemožných klubů především z okolí o možnost znovu vidět Ukrajince v akci. Pořád se totiž řeší jejich budoucnost. Pro místní celky jsou lákavým zbožím, Náchodu, Dvoru Králové či Trutnovu by v divizi pomohly. Ve střehu je však i třetiligový Chlumec nad Cidlinou či druholigová Chrudim.

Zatím však není rozhodnuto, jak se otázka vyřeší. Majiteli Žytomyru údajně příliš nevoní úroveň divize, navíc není úplně nakloněn ke zrušení smluv, zaregistrování v Olympii (hraje III. třídu) a následným přesunům na jiné adresy.

„Vyčkáváme, jak se situace vyvine,“ řekl místopředseda asociace Jiří Šidliak, který se případem zabývá.