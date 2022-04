Rosický popsal boj o Sora se Slavií: Podmínky se pořád měnily, lituju času

Zimní přestupové okno je dávno zatažené, jeho dozvuky přesto nadále rezonují. V případě Sparty rozhodně. Vlnu emocí vzbudil především případ Yira Sor. Rudí o něj měli velký zájem, s Baníkem se ale na přestupových podmínkách nedohodli. Nigérijský talent proto skončil na druhém břehu Vltavy. Ve Slavii. „Hlavně lituju času, který nás to stálo. Když tomu věnujete tolik úsilí, pak vás mrzí, že to nedopadne,“ vrátil se k třaskavému tématu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický ve velkém rozhovoru pro iSport Premium.

Pod dojmem jasně deklarovaného boje o titul sparťanští fanoušci v zimě očekávali lavinu posil. Klubové vedení ale k této otázce přistoupilo minimalisticky. Trenér Pavel Vrba dostal k dispozici pouze útočníka Tomáše Čvančaru, tím letenská aktivita směrem dovnitř skončila.

„Náš plán byl jednoduchý. Zachovat kontinuitu týmu, udržet kádr pohromadě a získat typologii středního útočníka, kterého jsme neměli,“ vysvětlil Tomáš Rosický .

Přesto se v souvislosti se Spartou mluvilo rovněž o jiných jménech. Především pak o Yirovi Sorovi. Rudí na rychlonohého křídelníka Baníku cílili už od podzimu, velkou část zimy pak se zástupci ostravského klubu přímo jednali.

„Během sezony jsem dostal od skautingu pět nebo šest hráčů, na které bych se měl soustředit, a probrat je s trenérem. Mezi nimi byl i Yira Sor. S Pavlem jsme se shodli, že Sor je okej. Ale pokud nebude, tak už zůstaneme tak, jak jsme,“ ohlíží se Rosický.

Námluvy nakonec do úspěšného konce nedospěly. Podle informací redakce iSport.cz Baník za svůj klenot požadoval třicet milionů korun, stopera Davida Lischku a procenta z případného dalšího Sorova prodeje. Na to Sparta nereflektovala, transfer se tak omezil pouze na prodej Lischky.

„Není to o nepřekročitelné hranici. My už jí překročili s Hanckem. Spíš lituju času, který nás to stálo. Když tomu věnujete tolik úsilí, pak vás mrzí, že to nedopadne. Ale ta jednání byla strašně těžká, podmínky se neustále měnily. Proto to dopadlo takhle,“ pokrčil rameny Rosický.

Vrba si tak na jaře musí poradit bez Sora. Těžko předvídat, jak by se drobný Nigérijec uchytil, ve Slavii se ale rozkoukal bleskově. Především tedy v Konferenční lize, kde ve čtyřech duelech nasázel už pět gólů. V domácí soutěži naopak na první branku či asistenci v sešívaných barvách čeká. Sparťanský šéf nicméně současného stavu věcí nelituje.

„Když se budeme bavit o křídlech, jsou tu Pešek s Haraslínem, Pavel tam má tendenci dávat Hložana. Když je nahoře, má neustále na zádech stopery, proto hledáme situace, jak ho dostat čelem k brance, aby mohl hrát rovnou nahoru. Byli jsme domluvení, že ho opět začneme používat eventuelně ze strany. Může to hrát v pohodě Karabec, pokud budeme chtít víc tvořit. Jsou tu Minčev, Krejčí starší, chceme navíc zabudovávat Ryneše. Můžeme také výš posunout Wiesnera, protože na beka máme Gabriela a Suchomela. Tohle všechno jsme brali v potaz, když jsme Sora řešili,“ zdůraznil Rosický.