Slavia v Rakousku: SORenáda, parádní i chybující Mandous, Tecl na beku

V NV Areně se o čtvrteční noci děly velké věci. Slavia vedla ještě čtvrt hodiny před koncem 3:1, aby nakonec byla ráda, když za stavu 3:4 přísný sudí Lawrence Visser foukl naposledy do píšťalky. I přes kolaps v závěru se český tým dostal potřetí za poslední čtyři roky do čtvrtfinále evropské soutěže. Webový portál iSport.cz mapuje momenty, které ukázala osmifinálová odveta.

Těžko říct, jak by dva důležité verdikty sudího zhodnotila komise rozhodčích v Česku. Minimálně u vyloučení Srdjana Plavšiče by asi povytáhla obočí. Srbský prcek trochu neohrabaně šlápl soupeři zezadu na patu, ale nešlo o nic brutálního, nebo surového. Žlutá ano, ale červená? Spíš zbytečně úzkoprsý pohled na věc belgického sudího Lawrence Vissera. Slavia tak musela vzhledem k předchozímu vyloučení Aihama Ousoua dohrávat v devíti… Se Stanislavem Teclem na beku. V markantním oslabení dvakrát inkasovala, ztratila vedení 3:2. Postup jí ale LASK nevyrval.

Třináct branek v play off

V play off je to od Slavie obrovská ofenzivní jízda. Ve čtyřech zápasech vyřazovací části nasázela šest branek Fenerbahce a dokonce sedm LASKu. V osmifinále navíc neproměnila hromadu dalších kvalitních příležitostí. Minulý týden říkal trenér Trpišovský, že to byl zápas na deset branek. Po odvetě hovořil minimálně o pětigólovém utkání. Z druhé strany Slavia také příliš inkasuje. V play off ještě neuhájila čisté konto. Od Turků dostala v každém duelu dvě branky, od Lince v součtu celkem pět. Ve čtvrtfinále bude potřeba defenzivní složku týmu vyladit.