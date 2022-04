Problémy pro Hradec: Cena stadionu může letět nahoru. Termín v ohrožení

Martyrium vzniku fotbalové arény v Hradci Králové, v sídle největšího překvapení letošní ligy, nekončí. Stavba sice jede podle plánu, už se tvoří základy tribun, ale její cena může letět prudce nahoru. Může za to celosvětová situace, především růst cen materiálů. Potíží se možná stane i dodržení termínu, tedy jaro 2023.

Dobrých čtyřicet let se v Hradci Králové mluví o novém stadionu. Ten starý Všesportovní, se škvárovou atletickou dráhou a velmi pozvolně se zvedajícími tribunami, byl tak dlouho na odpis. Ale nedělo se nic, snad jen vzniklo několik maket nového domova pro Votroky, symbolicky byla zbourána jedna tribuna…

Až v minulém roce se podařilo rozjet akci, začalo se bouráním, letos v únoru byl osazen základní kámen. Plán byl jasný, na jaře 2023 by mělo být hotovo, na místě staré ruiny v Malšovicích by měla stát aréna pro 8 tisíc diváků, jejíž kapacita by se dala navýšit o třináct stovek míst. Město se zavázalo vyplatit 568 milionů bez DPH.

„Přivést tým na nový stadion jako kapitán je můj sen,“ netajil Adam Vlkanova, záložník, jenž aktuální nosí na levém rukávu pásku při ligových zápasech.

Vizualizace nového stadionu Hradce Králové • Foto www.hradeckralove.org

Malovat si to může dál, aktuálně je tu však velký zádrhel. Lépe řečeno dva. Jeden se týká ceny, druhý termínu dokončení.

„Stavba zatím probíhá podle sjednaného harmonogramu. Ale i na tento projekt začala intenzivně doléhat aktuální absolutně nepředvídatelná a bezprecedentní situace na stavebním trhu, která souvisí zejména s událostmi na Ukrajině,“ uvedla tisková mluvčí firmy Strabag, hlavního zhotovitele, Edita Novotná. Válka dopadá i na počet využitelných dělníků. Ukrajinci nejsou pro stavební firmy zkrátka k dispozici. Ale to zdaleka není vše.

„Aktuálně se potýkáme zejména s výpadky dodávek oceli a dalších materiálů. Problematický je také jejich skokový cenový nárůst,“ vysvětlila. „Snažíme se navýšení ceny v maximální míře omezit, ale určitému navýšení se z výše popsaných důvodů nevyhneme,“ vzkázala.

Její společnost už také poslala na radnici dopis, v němž oznamuje, že chce rozjet jednání o finanční stránce monstrózní akce.

Klub (zatím) vše sleduje jen z povzdálí, nezasahuje.„K jednáním mezi investorem stavby, tedy městem, a stavebními firmami se nemůžeme vyjadřovat. Nepřísluší nám to,“ prohlásil tiskový mluvčí Michal Petrák.

Jisté však je, že jsou všichni v pozoru. Světová situace má radikální vliv. „Globální vlivy, které nikdo nemohl predikovat, zkrátka mají dopad i na Hradec. A my se k nim musíme postavit konstruktivně čelem,“ uvedl Jiří Bláha, náměstek primátora, který má stavbu stadionu vlastně na starosti.

Potíží je také politické nastavení ve městě. Například opoziční Zelení viní radnici, že kolem projektu mlží, zatajuje informace. V Hradci je prostě kolem stadionu tradičně „veselo“.