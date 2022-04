VIDEO: Liberec - Teplice 0:1. Důležitá výhra pro hosty, rozhodl Sejk

Liberci chyběli hned tři stopeři, ve středu obrany tak nastoupili Mikula s Gebre Selassiem. Poprvé od příchodu do Slovanu dostal v soutěžním utkání šanci od začátku nigerijský útočník Ghali. Tepličtí nasadili očekávanou sestavu.

V Liberci se hrálo na těžkém terénu a první větší šance byla k vidění až těsně za polovinou úvodního dějství. Domácí gólman Knobloch chyboval a nechal se Sejkem obrat o míč, teplický útočník následně mířil z úhlu do odkryté branky, ale Gebre Selassie těsně před čárou odvrátil.

Na druhé straně po přihrávce aktivního Ghaliho pálil ve 33. minutě z dobré pozice Frýdek a hostující zadáci přizvedli míč těsně nad břevno. Chvíli nato tvrdě vystřelil z úhlu Rondič a Teplice podržel brankář Grigar.

Po změně stran začali aktivněji hosté, první gólovou šanci ale měli Liberečtí. Tupta v 54. minutě z úhlu postupoval sám na branku, trefil však pouze Grigara. Neproměněná možnost přišla domácí draho. Tepličtí pokračovali v aktivitě a v 67. minutě otevřeli skóre.

Po nakrátko rozehraném rohu a centru se míč na hranici malého vápna od Kučery odrazil k Žákovi, jehož nepovedenou střelu zblízka doklepl do sítě druhý z útočníků Sejk. Český reprezentant do 21 let zaznamenal svůj třetí ligový gól.

Liberečtí přidali po prostřídání. V 74. minutě pálil Faško po úniku jen do boční sítě a v 80. minutě další z nových hráčů na trávníku Alijagič přízemním pokusem zpoza vápna těsně minul. Tři minuty před koncem jiný střídající hráč Rabušic dostal hlavou po centru míč do sítě, ale radost z vyrovnání mu pokazil pomezní rozhodčí, který signalizoval ofsajd.

Na druhé straně osamocený Kodad po brejku nezpracoval míč, ale hosty už to mrzet nemuselo. Závěr si pohlídali a bodovali počtvrté z posledních pěti ligových duelů v Liberci. Slovan nenavázal na poslední domácí vítězství 1:0 nad Slavií a na svém stadionu v nejvyšší soutěži nebodoval po sedmi utkáních.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 67. Sejk Sestavy Domácí: Knobloch – Koscelník, Gebre Selassie, Mikula (C), Mészáros – Havelka (71. Faško), Tiéhi – Ghali (63. Júsuf Hilál), Ch. Frýdek (71. Alijagić), Tupta (81. Rabušic) – Rondić (81. Višinský). Hosté: Grigar (C) – Vondrášek (57. Knapík), Mohamed Tijani, Kučera – Hyčka, Jukl (84. Vobecký), L. Mareček, D. Boljevič (71. Prošek) – Žitný (71. Kodad) – Žák, Sejk (84. Ledecký). Náhradníci Domácí: Vliegen, Faško, Michal, Alijagić, Júsuf Hilál, Rabušic, Višinský Hosté: Mucha, Kodad, Mareš, Ledecký, Knapík, Prošek, Vobecký Karty Domácí: Tiéhi Hosté: L. Mareček, Hyčka, Vondrášek, Sejk Rozhodčí Proske – Kubr, Dresler; VAR: Štěrba, AVAR: Kotík Stadion Stadion U Nisy, Liberec

Klíčové momenty utkání:

Liberec - Teplice: Rabušic se prosadil hlavou, jenže z ofsajdu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Liberec - Teplice: Alijagič po zemi minul

Liberec - Teplice: Unikající Faško netrefil zařízení

Liberec - Teplice: Tupta zpoza šestnáctky přestřelil

Liberec - Teplice: Sejk pozměnil směr Žákovi střely a otevřel skóre, 0:1

Liberec - Teplice: Tupta střílel po zemi mimo

Liberec - Teplice: Tupta vyplaval sám, hosty zachránil výtečným zákrokem Grigar!

Liberec - Teplice: Ghali našel Tuptu, ten napálil Kučeru

Liberec - Teplice: Rondičovu koncovku vytěsnil Grigar mimo tři tyče

Liberec - Teplice: Frýdkovu střelu tečoval Kučera na roh

Liberec - Teplice: Vondrášek zablokoval střelu, jenže možná rukou Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Liberec - Teplice: Sejk vykoupal Knoblocha, na čáře ho zastoupil Gebre Selassie