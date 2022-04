Tři příběhy z divokého Edenu: červená Viktoria i spor Mosquery s Řehákem

Když se Plzeň a Slavia utkaly naposledy, byla to pořádná divočina. V Edenu padly tři červené karty, všechny pro Viktorii. Emoce vyvolal i Michael Krmenčík, který se trefil proti bývalému klubu, a Jhon Mosquera se dostal do křížku se slávistickým asistentem Pavlem Řehákem. Projděte si tři příběhy z minulého klání.

Už v 9. minutě projel Ševčíkovu holeň Radim Řezník. Sudí Franěk zasáhl po intervenci VAR a poprvé vytáhl červený kartonek. Oslabení hosté působili čím dál víc podrážděně, nervozita gradovala ve vypjatém závěru. Deset minut před koncem Pernica podkopl Plavšiče a taktéž mazal pod sprchy. V nastavení po druhé žluté skončil zápas i pro agresivního Mosqueru. Až poté rozvlnil síť Michael Krmenčík a přidal vítěznou pojistku na 2:0, ale to už je zase jiný příběh. Plzeň se i v oslabení držela dlouho ve hře o solidní výsledek, ale vlastní nedisciplinovaností odevzdala favoritovi body.

„Tenhle hlupák mi řekl opice. Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože to bych mu rozbil obličej,“ napsal kolumbijský záložník po zápase na Instagram a ukázal na Řeháka. Bouřliváka na lavičce Slavie, který si odplivne pokaždé, když kráčí kolem sparťanského stadionu na Letné, obvinění odmítl, kauzu řešila disciplinárka. Rasismus neprokázala, ale spolupracovník Jindřicha Trpišovského podle ní Mosqueru opakovaně hrubě urazil. Během zápasu i po něm v útrobách stadionu. Řehák nesměl dva zápasy na slávistickou střídačku a zaplatil pokutu 40 tisíc korun.

Krmenčíkův gól i ostuda

Poprvé v kariéře se Michael Krmenčík trefil za Slavii proti Plzni. Že šlo o trefu do sítě klubu, který ho vychoval pro velký fotbal? Útočník na to nedbal. Slavil jak utržený ze řetězu a gesty provokoval fandy v hostujícím sektoru. Na západě Čech se stal jedním z úhlavních nepřátel.

Krmečník pečetil skóre v závěru na 2:0. Plzeň v tu chvíli dohrávala v osmi, proti oslabenému soupeři to měl snadné. Branku slavil tak divoce, že naštval své bývalé parťáky i fanoušky, kteří jej v době plzeňského angažmá měli rádi.

Pochopení pro své chování hledal těžko. „Ať se probere a nedělá ze sebe slávistu. Lidem v Plzni vrazil kudlu do zad,“ vzkazoval mu prostřednictvím deníku Sport jeho dlouholetý parťák Milan Petržela, dnes záložník Slovácka. Krmenčík pravděpodobně v nominaci na nedělní utkání v Plzni nebude. Pokud by se ale situace změnila a dostal šanci, na hřišti by ho čekalo odvetné peklo.

