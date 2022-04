Hořký návrat. Elitní kluby jsou oproti nám dál, uznal Lischka

Kabinu si nespletl, ale mohl by. Ještě na podzim David Lischka hostoval ze Sparty v Baníku. Až během zimní přestávky se stal kmenovým hráčem Slezanů. Návrat na Letnou se však nevyvedl. Rudí oslavili nad Baníkem další domácí vítězství. „Přitom jsme vedli, nejlepší možný scénář…,“ zasnil se a zároveň nechápal 24letý obránce, co se s Ostravou stalo.

Hořký návrat?

„Určitě neúspěšný. Těšil jsem se sem, protože jsem tu prožil zajímavé roky. I na plný stadion. Hrát na plné Letné je svátek. Bohužel jsme zápas nedotáhli k lepšímu výsledku.“

Čím si to vysvětlit, že když na Spartě vstřelíte gól, ale záhy se tým sesype a inkasuje dvě branky do poločasu?

„Byl to nejlepší možný scénář. Připravovali jsme se na to, že musíme začít defenzivně, být kompaktní a hlavně snažit se udeřit ze standardek. To se nám podařilo, ale bohužel jsme vedení dlouho neudrželi. Takové branky nemůžeme dostávat. Na defenzivní standardní situace jsme se rovněž připravovali, ale asi je to na každého hráče, aby si k tomu řekl své. Takové chyby nemůžeme opakovat.“

Ve finále dal vítěznou branku hlavou Tomáš Wiesner, jeden z nejmenších sparťanů…

„Jak říkám, nemělo by se opakovat, aby tam někde vyplaval hráč a mohl hlavičkovat. Chci se na tu akci ještě podívat, protože tam Lašty ležel na zemi, nevím, co se mu stalo. Nicméně přes rozhodčí to prošlo.“

Trenér Ondřej Smetana říkal, že tým nebyl pod tlakem jen ze strany sparťanských hráčů, ale i odjinud, čímž nejspíš odkazoval na rozhodčí. Jak jste to vnímal přímo ze hřiště?

„Asi to trenér řekl dobře. Nevím, co přesně pronesl, ale raději to nechám na něm.“

Čím si vysvětlujete, že Baník proti klubům z loňské top 5 nevyhrál?

„Ty kluby jsou oproti nám dál. My se jim musíme vyrovnat v důrazu a bojovnosti, což je pro Ostravu typické a nikomu to nevoní. Kluby z top pětky jsou tam, kde bychom chtěli jednou být. Třeba už v příští sezoně. Domácí zápasy se Slavií či Spartou jsme mohli dovést do vítězného konce, ale asi nám opravdu ještě něco schází.“

Jak to že doma jste bodům blíže než venku? V čem je ten rozdíl?

„Zažil jsem to z pozice hráče Sparty. Když se jelo do Ostravy, bylo to pro nás nepříjemné prostředí, kam se nerado jezdí. Je to nepřátelské území, fanoušci jsou bouřliví. Nikdo z top 5 na Baník nejezdí rád. Je to tam hodně důrazné, hráči vám nedají nic zadarmo. V tom je největší rozdíl.“